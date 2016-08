Ortenau Klassenerhalt das Ziel

Trainiert wird in Sand, Hesselhurst, Eckartsweier, Griesheim und Weier, da die Kapazitäten und ein zweiter Platz mit Flutlicht fehlen. Nun freut man sich nach dem Durchmarsch aus der Oberliga auf den Auftakt. "Wir sind gut beraten, als Aufsteiger demütig in die Begegnung zu gehen, alles zu geben, unseren Heimvorteil zu nutzen und unser Spiel durchzubringen", so Jungmann.

Ziel der Sanderinnen ist der Klassenerhalt.