Ortenau Klarer Sieg für den TVS im Derby

In der zweiten Hälfte setzte die TVS-Riege ihre konzentrierte Leistung fort und eroberte sich die Führung am Sprung schnell wieder zurück. Neben einem herausragenden Sprung von Manuel Kast, welcher mit der Tageshöchstnote bewertet wurde, zeichneten sich auch Lion Sundermann und Pit Nakic aus. Nur Timo Armbruster musste sein Duell an den starken Belgier der TG Hanauerland abgeben. Auch am Barren setzten die Schiltacher ihren Lauf fort, so dass die Gäste beim Stand von 36:25 schon vor dem letzten Gerät die Weichen auf Sieg stellten. So holte die TV mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung auch hier nochmals satte 14 Punkte und ließ dem Gegner keine Chance mehr.

Nun haben die Athleten des TV Schiltach eine Woche Verschnaufpause, da das Turnteam aus Kieselbronn/Iffezheim das Startrecht zurückzog, so dass kein Wettkampf am nächsten Wochenende stattfinden kann.

Diese zusätzliche Woche will man vor allem nutzen, um die Schwächen am Pferd zu minimieren und auch im nächsten Heimwettkampf gegen den USC München erfolgreich zu sein. Nach der Hälfte der absolvierten Wettkämpfe ist das VEGA Turnteam auf dem besten Weg, sich für den Aufstiegswettkampf zur zweiten Bundesliga in Singen zu qualifizieren.