(js). Spitzenreiter Kippenheim sollte daheim gegen Berghaupten die führende Position behaupten. Neuling Mühlenbach will vor heimischer Kulisse gegen Diersburg die Chance nutzen und sich mit dem vierten Sieg weiterhin im Verfolgerfeld festsetzen. SAMSTAG, 16 UHR SV Kippenheim – SV Berghaupten. Der Tabellenführer eröffnet morgen um 16 Uhr auf gewohntem Untergrund den sechsten Spieltag. Mit dem SV Berghaupten reist eine Mannschaft an, die ebenfalls erst einmal im geschlagenen Feld stand. SAMSTAG, 18 UHR SV Mühlenbach – SV Diersburg. Am späten Samstagnachmittag erwartet Mühlenbach den SV Diersburg. Der Gegner ist mit einem Auswärtssieg gestartet, stand seither aber ausnahmslos im geschlagenen Feld. Gute Aussichten alos für den Aufsteiger, auch weiterhin eifrig Punkte für das Ziel Klassenerhalt zu sammeln. SV Steinach – FC Kirnbach. Der aktuelle Tabellenvierte hofft aufgrund des Heimvorteils gegen den FC Kirnbach auf das bessere Ende. Dem Gast hat die letzte Heimniederlage gar nicht gepasst. Will man morgen in Steinach mehr erreichen, wird Kirnbach viel zielstrebiger agieren müssen. SONNTAG, 13 UHR SV Altdorf 2 – SC Orschweier. Die Landesligareserve aus Altdorf darf wie der nächste Gegner SC Orschweier mit dem bisherigen Abschneiden durchaus zufrieden sein. Da jedoch der Gast in der Fremde noch überhaupt nichts riß, scheint in dieser Partie alles auf einen Altdorfer Heimsieg hinzudeuten. SONNTAG, 15 UHR SV Münchweier – SSV Schwaibach. Der SSV startete wie auch schon in der letzten Kreisliga-A-Saison erstaunlich gut und belegt aktuell den dritten Rang. Am Sonntag betritt Schwaibach beim noch sieglosen Aufsteiger in Münchweier Neuland und will weiter auf dem eingeschlagenen erfolgreichen Weg bleiben. SC Kuh-/Reichenbach – ASV Nordrach. Zwei Mannschaften aus dem letzten Tabellendrittel treffen am Sonntagnachmittag im Schuttertal aufeinander. Sollte dabei der Gast aus Nordrach zum fünften Mal in dieser Saiso nleer ausgehen, und damit muß gerechnet werden, bleibt die Situation weiterhin sehr sehr trübe. DJK Prinzbach – SG Non-/Allmannsweier. Sich wieder von von einer besseren, genauer gesagt erfolgreicheren Seite, will sich die DJK aus Prinzbach vor heimischem Publikum gegen die etwas launische SG aus Nonnenweier/Allmannsweier präsentieren. Am Sonntag zählt daher nur ein Heimsieg! FV Dinglingen – Spvgg. Schiltach. Während Schiltach zuletzt erstmals dreifach punktete, wartet der FV Dinglingen immer noch auf das erste Erfolgserlebnis in dieser Spielzeit. Deshalb möchte der Aufsteiger vor eigener Kulisse alle Kräfte mobilisieren, um es Schiltach nachzumachen und den ersten Sieg zu landen.