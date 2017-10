Ortenau Kirnbach dreht nach der Pause voll auf

FC Kirnbach – ASV Nordrach 6:2 (1:0). Nach Wiederanspiel drehte der ASV mit viel Druck ziemlich plötzlich das Ergebnis. Erst in Rückstand wurde Kirnbach wieder agiler, fand in die Spur zurück. Ein Eigentor leitete dann die Gästeniederlage ein. – Tore: 1:0 Kühnau (2.), 1:1 N. Lehmann (60.), 1:2 Neumaier (64.), 2:2 Gutmann (67.), 3:2 Eigentor (68.), 4:2 Daxkobler (82.), 5:2 Braun (84.), 6:2 Gutmann (90.+2). Gelbrot für Volk (70.) Nordrach. FSV Altdorf II – Zeller FV 0:6 (0:2). Die Rumpfelf aus Altdorf musste gegen Zell eine glatte Heimniederlage hinnehmen. Nach verteilter Anfangsphase bescherten zwei schöne Einzelaktionen dem Gast eine verdiente Pausenführung. Der Sieg der Gäste geht sicher in Ordnung, doch der FSV war keine sechs Tore schlechter. – Tore: 0:1 Brandt (20.), 0:2 Gibbi Bah (30.), 0:3 Eigentor (50.), 0:4, 0:5 und 0:6 Susic (60., 70. + 83.). SV Steinach – SV Kippenheim 1:2 (0:0). Kippenheim durfte nach neunzig ausgeglichenen Minuten über den zweiten Saisonsieg jubeln. Der knappe Erfolg war etwas glücklich, aber nicht unverdient. Und zwar deshalb, weil Kippenheim in punkto Kampf und Einsatz alles gab. Die Müllerelf wollte in Steinach unbedingt punkten, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht gänzlich aus den Augen zu verlieren. Aber auch Steinach spielte auf Sieg. So deutete alles auf eine Punkteteilung hin. Doch in der Schlussphase schlug Kippenheims Distel noch zu. – Tore: 1:0 Kauk (56.), 1:1 Petsch (75.), 1:2 Distel (86.).

VfR Hornberg – SpVgg Schiltach 0:0. Am Ende hatten die Gäste aus Schiltach den Sieg mehr als verdient gehabt. Denn die Truppe von Kai De Facio war durchweg die spielbestimmende Mannschaft, traf auf einen VfR, der an diesem Tage das Glück ganz auf seiner Seite hatte. Die Spvgg. bot eine glänzende Vorstellung. Doch was fehlte, war die Belohnung dafür. Ein ganz klares Chancenplus für den Gast, der aber an der Abschlussschwäche scheiterte, das Runde einfach nichts ins Eckige brachte. Und so kam der VfR mit einem blauen Auge davon.

SV Grafenhausen – DJK Prinzbach 6:2 (2:1). Bei der DJK aus Prinzbach brachte auch der Trainertausch nichts, wenigstens im ersten Spiel des neuen Mannes Christoph Schilli. Wenn auch der Gast bis zum 2:2 nach gut einer Stunde vollkommen ebenbürtig war, sogar zweimal in Front lag, am Ende brach das DJK-Kartenhaus vollkommen zusammen. Der Beleg dafür waren vier Gegentreffer in der letzten Viertelstunde der Partie. Der SVG dominierte zwar nicht, war aber deutlich effektiver. – Tore: 0:1 Haag (18.), 1:1 Bär (22.), 1:2 Krumm (44.), 2:2 Merzweiler (66.), 3:2 Göppert (74.), 4:2 Weiss (73), 5:2 Bär (80.), 6:2 Sannert (90.). SV Mühlenbach – SC Kuh-/Reichenbach 1:2 (1:0). Der SVM hatte es nicht leicht, gegen einen sehr defensiv eingestellten Gast auf der Siegerstraße zu bleiben. Die Schuttertäler taten für die Offensive recht, am Ende einfach zu wenig, um was zu reißen. Sie waren sichtlich nur auf Konter aus und beinahe wäre ihnen auch der Führungstreffer gelungen. Doch Kastrati vergab in der 53. Spielminute die Megachance zum 1:0. Im direkten Gegenzug war Mühlenbach glücklicher: Jürgen Neumaier nutzte seine Einschussmöglichkeit konsequenter und sorgte für den Sieg. – Tor: 1:0 J. Neumaier (54.). SV Münchweier – SG Nonnen-/Allmannsweier 2:5 (2:1). Die Gelb-Schwarzen mussten sich am gestrigen Sonntag im dritten Heimspiel zum zweiten Male infolge geschlagen geben. Und das, obwohl man zur Pause nach einer fulminanten Anfangsphase knapp mit 2:1 in Führung lag. Bis dahin eine ziemlich ausgeglichene Partie. Doch als der SVM kurz nach Wiederbeginn den Ausgleich hinnehmen musste, drehte sich die Begegnung immer mehr zugunsten der Gäste. Ein Eigentor brachte die Riedelf erstmals in Front. Danach lief alles für die SG, nichts mehr für den SVM. – Tore: 1:0 Zapf (7.), 2:0 M. Spitzer (32.), 2:1 Barthelmess (39.), 2:2 F. Kolb (49./FE), 2:3 Eigentor (59.), 2:4 und 2:5 Barthelmess (63. + 77.). SV Oberwolfach II – SC Orsch-weier 1:1 (0:0). Mit dem SCO stellte sich in Oberwolfach eine spielstarke Mannschaft vor, die, wenn man ihr genügend Platz und Raum ließ, gut harmonierte, mit guten Spielzügen aufwartete. Doch das war zu wenig. Die gastgebende Reserve hätte zur Pause eigentlich führen können, ja müssen, vergab drei gute Einschussmöglichkeiten. Das bestraften die weiter klug aufspielenden Gäste mit der Führung kurz nach Wiederbeginn. Nach Heizmanns Ausgleich war der SVO dem Sieg näher. – Tore: 0:1 Benz (47.), 1:1 Heizmann (57.).