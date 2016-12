Ortenau Kippenheimer schieben sich auf Platz drei vor

Im entscheidenden vierten Satz mobilisierte der TV Kippenheim nochmals alle Kräfte und entschied diesen, auch aufgrund der tatkräftigen Unterstützung der Zuschauer, in einer sehr engen Schlussphase für sich. Somit stand es zunächst unentschieden, sodass ein Entscheidungssatz gespielt werden musste. In diesem überzeugte die Kippenheimer Mannschaft vor allem in der Anfangsphase. Den erarbeiteten Vorsprung brachten die Hausherren durch und gewannen mit 3:2.

Am kommenden Samstag, 14 Uhr, sind die Kippenheimer beim VC Müllheim gefordert.