Ortenau Kippenheim macht es zu Hause zweistellig

SC Kuhbach/Reichenbach – FSV Altdorf II 2:2 (0:0). Beide Mannschaften gingen die Partie angesichts der hohen Temperaturen und der Tatsache, dass beide Mannschaften schon auf der sicheren Seite stehen, die Partie gelassen an. Eine Dreiviertelstunde lang wenig, bis keine Höhepunkte, erst nach dem Führungstreffer der Gäste raffte sich auch das gastgebende Team auf. Man wollte sich nicht mit einer Heimniederlage verabschieden. Kastrati glich aus, ehe die Gäste nochmals vorlegten. Aber auch diesen Vorsprung machten die Schuttertäler postwendend wett. Tore: 0:1 Metzger (75.), 1:1 Kastrati (76.), 1:2 Pietrock (88.), 2:2 Stöhr (90.) . SV Steinach – SV Münchweier 3:0 (0:0). Die Hausherren taten sich lange Zeit schwer, aus der Überlegenheit Kapital zu schlagen, mussten mit einem torlosen Remis in die Halbzeitpause. Nach Wiederbeginn öffnete dann aber Claudius Kreyer mit dem Führungstreffer die Tür zum Heimsieg. Nur wenig später zappelte das Leder zum 2:0 im Münchweierer Tor. Jetzt endlich wurde Steinach treffsicherer und Kreyer mit seinem zweiten Treffer stellte den Endstand her. Tore: 1:0 Kreyer (55.), 2:0 Blum (65.), 3:0 Kreyer (88.). SV Mühlenbach – FV Langenwinkel 0:3 (0:3). In der Schlussphase hatte der scheidende SVM-Spielertrainer drei sehr gute Möglichkeiten zu einem Treffer, doch fehlte im Abschluss ein wenig das Glück. Die Gäste wirkten aber erneut recht sicher, ließen Ball und Gegner gleichermaßen laufen. Deshalb geht der glatte Auswärtssieg des Spitzenreiters auch voll in Ordnung. Tore: 0:1 Männle (25.), 0:2 V. Drachner (32.), 0:3 Schumann (44./FE). SV Kippenheim – SSV Schwaibach 10:2 (4:2). Das Ergebnis sagt alles: Der, als Relegationsteilnehmer feststehende, SV Kippenheim hielt sich gegen den zum Abstieg verurteilten SSV aus Schwaibach leicht und locker für die anstehende Aufstiegsrunde fit. Das Unheil für die Gäste nahm schon nach weniger als zehn Minuten seinen Lauf, als Jefferson Gonzales die SV-Führung markierte. Danach ging es rasch mit dem Toreschießen weiter. Eine kleine Schwächephase ließ auch den Gast zweimal treffen. Doch danach traf nur noch der SV Kippenheim ins Schwarze. Tore: 1:0 J. Gonzales (8./FE), 2:0, und 3:0 Sen (13. + 18.), 3:1 Schrempp (28.), 3:2 Schutera (30.), 4:2, 5:2 und 6:2 Sen (34., 51. + 58.), 7:2 Petsch (63.), 8:2 Singler (73.), 9:2 Ost (75.), 10:2 Singler (84.). SV Berghaupten – SC Orsch­weier 3:3 (2:1). Das Unentschieden vor eigenem Anhang gegen Orschweier hilft dem SV Berghaupten nicht weiter. Bei vier Absteigern ist man dabei. Die Truppe von Florian Ey ging zwar durch Benz in Führung, doch zu viele Abspielfehler im Vorwärtsspiel verhalfen der Heimelf immer wieder zu guten Möglichkeiten, die sie auch nutzten, das Ergebnis drehten. Nach Wiederanspiel eine schwächere Phase des SVB, was wiederum der Gast nutzte. Nach dem erneuten Ausgleich versuchte Berghaupten alles, ohne Erfolg. Tore: 0:1 Benz (10.), 1:1 Simon (30.), 2:1 Harter (43.)/FE), 2:2 Benz (63.), 2:3 Sehrer (69.), 3:3 Hasan Uka (72.). SV Diersburg – SpVgg Schiltach 3:4 (0:1). Diersburg ist punktgleich mit Berghaupten, deshalb wie die Blau-Gelben ebenfalls abstiegsgefährdet, beide Kontrahenten könnten am letzten Spieltag die Plätze noch tauschen. Die Gäste aus Schiltach waren im gestrigen Vergleichskampf einfach ballsicherer. Die Spvgg. nutzte zudem die sich bietenden Tormöglichkeiten besser, standen in der Abwehr dazu recht sicher. In einer turbulenten Schlussphase kam die Burg-Truppe zwar nochmals ganz nahe, auf 3:4 heran, doch zu einem Punkte sollte es nicht reichen. Tore: 0:1 Vito Pesare (37.), 1:1 Kälble (48.), 1:2 Vito Pesare (52.), 1:3 Schmider (58.), 1:4 Datz (83.), 2:4 Misselwitz (85.), 3:4 Viol (87.). Gelb-Rot für Götz (80./Diersburg). FC Kirnbach – SG Nonnenweier/Allmannsweier 3:1 (0:0). Der FCK schob sich mit dem dritten Dreier in Folge auf den zehnten Rang nach oben und sollte auch das letzte Pflichtspiel in Nordrach gewinnen , um sogar noch einen einstelligen Rang über die Ziellinie zu fahren. Kirnbach in Halbzeit eins überlegen, mit vielen Chancen, aber keinem Treffer. Der Gast tat sichtlich nur das Nötigste. Erst als die Hausherren nach einem Abwehrfehler überraschend in Rückstand gerieten nahmen sie Fahrt auf, zogen das Tempo an und landeten einen verdienten Sieg. Tore: 0:1 Pfaff (47.), 1:1 Zampilli (57.), 2:1 A. Mounivong (68.), 3:1 Zampilli (81.). Gelb-Rot Fritschy (90.+2/Kirnbach). FV Dinglingen – DJK Prinzbach 0:5 (0:3). Der FV Dinglingen verabschiedete sich vom eigenen Publikum mit einer 0:5-Klatsche gegen Prinzbach. Und das nicht weil die Gäste deutlich besser waren, nein, weil sie aus einem Dutzend Möglichkeiten fünf Treffer machten, die Chancen also sehr konsequent nutzten. Dinglingen hatte zwar ebenfalls eine Reihe vielversprechender Vorstöße, doch es gelang dem Absteiger einfach nicht, diese zu Ende zu führen, alle verpufften im Sand. Und so darf man sich am Ende auch nicht über eine glatte Niederlage wundern. Tore: 0:1 Jung (12.), 0:2 Jung (22.), 0:3 Schilli (44.), 0:4 Haag (64.), 0:5 Jung (88.).