Ortenau Kippenheim im Kellerduell gefordert

DJK Prinzbach – SV Kippenheim (Samstag, 17 Uhr). In Prinzbach empfängt der Tabellenletzte den Vorletzten. Beide Mannschaften haben extreme Probleme, sich in dieser Saison zurechtzufinden. Sie brauchen dringend einen Sieg, um den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze nicht schon frühzeitig zu verlieren. Allerdings wird sich die Situation nur beim Sieger im direkten Duell etwas entspannen. SV Grafenhausen – Zeller FV (Sonntag, 15 Uhr). Nach Anlaufschwierigkeiten hat sich der SVG in der neuen Klasse zurechtgefunden und gewann zuletzt mit 3:1 in Nordrach. Momentan steht man auf einem guten achten Tabellenrang. Mit einem Heimerfolg könnte man den Blick weiter nach oben richten. Allerdings werden die Gäste ihrerseits alles daran setzen, das Spiel zu gewinnen und eventuell den Platz an der Sonne zurückzuerobern. FSV Altdorf 2 - SV Oberwolfach 2 (Sonntag, 12.30 Uhr). Altdorf kommt mit einem 5:2-Derbysieg gegen Münchweier im Rücken und will nachlegen: "Mit einem klaren Derbysieg in Münchweier konnten wir die ansteigende Form bestätigen. Die Mannschaft hat endlich begriffen, was man mit taktischer Disziplin erreichen kann. Diesen Schwung wollen wir nun natürlich in das Spiel gegen Oberwolfach mitnehmen und die nächsten drei Punkte holen", sagt FSV- Coach Steffen Fleig. VfR Hornberg – SC Orschweier (Sonntag, 15 Uhr). Der Fünftplatzierte hat das schwere Spiel beim starken Aufsteiger vor der Brust. Orschweier will nach dem 4:4-Remis gegen Steinach wieder einen Erfolg feiern, was Coach Florian Ey bestätigt: "In den letzten drei Spielen haben wir elf Gegentore bekommen, was natürlich eindeutig zu viel ist. Wir müssen unsere Defensive verbessern und dies in Hornberg wieder umsetzen. Ich erwarte ein schweres Spiel, in dem auch die richtige Einstellung entscheidend sein wird." FC Kirnbach - SV Münchweier (Sonntag, 15 Uhr). Der SV Münchweier reist nach dem enttäuschenden 2:5 im Derby gegen Altdorf zum Spitzenteam nach Kirnbach. SVM- Coach Marco Spitzer macht deutlich: "Unsere Gegentore fielen viel zu einfach. Wir machen zu viele indiviuelle Fehler. In Kirnbach erwarte ich eine deutliche Steigerung mit absolutem Siegeswillen, denn sonst droht die nächste Klatsche. Mit der richtigen Einstellung ist aber etwas zu holen."

Kreisliga A Nord FC Ottenheim – SV Ödsbach (Sonntag, 15 Uhr). Nach der Trennung von Coach Sebastian Zehnle verlor der FCO mit 1:4 gegen Legelshurst und steht weiterhin auf dem vorletzten Tabellenplatz. Man darf gespannt sein, wie sich das Team in den kommenden Wochen weiterentwickelt. Gegen Ödsbach ist ein Heimsieg Pflicht, wenn man den Anschluss an das Mittelfeld wieder herstellen will. SV Freistett 2 – SV Oberschopfheim (Sonntag, 12.30 Uhr). Der Tabellenführer tritt nach zwei Niederlagen in Folge zur ungewöhnlichen Anstoßzeit an. Um in die Erfolgsspur zurückzukehren und sich den Tabellenzweiten FV Zell-Weierbach, der einen Lauf von sieben Siege in Folge vorzuweisen hat, vom Leib zu halten, zählt gegen Freistetts Reserve nur ein Sieg.