Ortenau Kinzigtal-Ringer feiern Sieg

Neben dem Pflichtsieg über die französischen Gäste, denen immerhin vier Einzelsiege gelangen, schwächelte die Konkurrenz auf breiter Ebene. Der KSV Haslach stolperte zu Hause überraschend mit 17:18 über den KSV Appenweier und der VfK Mühlenbach zog beim ASV Urloffen II mit 14:18 den Kürzeren.

Der Abstand zu den beiden Lokalrivalen hat sich damit um fünf, beziehungsweise acht Punkte vergrößert. Die Hofstetter können sich damit auf dem Weg zum Titel nur noch selbst besiegen. Entgegen bisherigen Gewohnheiten mussten die Gastgeber gegen die Staffel aus dem Elsass einem 0:6 Rückstand hinterherlaufen, da Simion-Daniel Muresan gegen Michael Van De Walle mit 6:12 unterlag und Markus J. Neumaier im Schwergewicht gegen Abdullah Guler beim 0:15 chancenlos war.

Die Aufholjagd läutete Michael Dold mit einem souveränen 11:2 Punktsieg über Nagomed Elkhdjief ein. Patrick Neumaier, stilartbedingt ins 98 kg Limit aufgerückt, ließ Mickael Metzger ein ums andere Mal alt aussehen und schickte den Lutte-Ringer nach vier Minuten vorzeitig in die Kabine. Luca Lauble brauchte dagegen kaum eine Minute, um Nagyalay Khatgar technisch überlegen auszupunkten. Auf den Schultern landete dagegen KSV-Ringer Claudius Allgaier, der in Eric Herzog seinen Bezwinger fand. Marius Allgaier hatte Cihan Seril gut im Griff und knöpfte dem Gastringer einen 15:6 Punktsieg ab. In blendender Laune befand sich Fabian Hofer, der Philippe Herzog kurz nach Anpfiff zur zweiten Runde mit 16:0 von der Matte fegte. Noch einmal konnten die Gäste durch Jean-Joseph Frey verkürzen, ihm unterlag KSV-Akteur Jan Allgaier mit 1:6. Damit war die Partie zugunsten der Gastgeber entschieden.