Ortenau Kilguß will "zu zwei besten Teams gehören"

"Unser Ziel heißt, zu den zwei besten Teams der Liga zu gehören. Dabei hoffen wir natürlich auf weniger verletzte Spieler als in der vergangenen Saison, zumal auch der Kader durch die Abgänge von Lars Kienzler und Pascal Franco de la Corte kleiner wurde", erklärt Jochen Kilguß

Neuzugänge gibt es bei der SG nicht. "Wichtig, dass wir mit Markus Haas und Andreas Moosmann Verstärkung aus unserer zweiten Mannschaft erhalten haben", so Kilguß. Die Vorbereitung verlief gut und die SG maß sich fast ausschließlich mit höherklassigen Teams. "Mein Team hat sich weiter entwickelt und ist zudem gereift, den nächsten Schritt nach vorn zu machen. Allerdings haben wir mit dem TuS Schuttern, TuS Schutterwald II sowie den Landesligaabsteigern aus Altenheim und Zunsweier spielstarke Kontrahenten um die Aufstiegsplätze", so die Einschätzung des SG-Coachs. Aus den Vorsaisons weiß man aber auch, dass ohne die richtige Einstellung ebenso gegen jedes weitere Team der Bezirksliga verloren werden kann. Motiviert blicken die SG-Männer ihrem Saisonauftakt in Schutterzell entgegen. Ein erster schwieriger Ritt, denn der SVS musste bereits in seinem Auftaktspiel beim TuS Schutterwald II beide Punkte liegen lassen.