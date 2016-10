Ortenau Kellerduell in Ebersweier

SONNTAG, 15.00 UHR

SV Oberwolfach – SC Lahr U23. Dem grandiosen Heimsieg der Kehl-Truppe über Seelbach folgte eine Woche später mit der Niederlage in Ichenheim die Ernüchterung. Doch schon kommenden Spieltag kann der Liga-Vierte gegen die U23 aus Lahr vermutlich ohne Schwierigkeiten wieder in die Erfolgsspur zurückkehren.

FV Ebersweier – VfR Elgersweier. Die Aufsteiger tun sich bislang schwer. Mit erst neun Zählern belegen beide einen Abstiegsrang. Will man nicht gleich wieder zurück in die Kreisliga A müssen Punkte her. Der direkte Vergleichskampf ist vollkommen offen.