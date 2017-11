Ortenau Keiner findet den richtigen Türöffner zum Sieg

SC Offenburg – SC Lahr U23 3:2 (1:0). Der SCO ging durch ein Strafstoßtor durch Nico Pleger nur mit einem 1:0 in die Pause, hätte eigentlich klarer führen können. Nach Wiederbeginn wurden die Gäste aktiver, glichen aus. Dadurch verlor die Heimelf den Faden und geriet in Rückstand. Doch in der Schlussviertelstunde fand der SCO wieder zur alten Stärke zurück, glich aus. Und Jens May machte kurz vor Schluss den Sack endgültig zu. Tore: 1:0 Pleger (15./FE), 1:1 und 1:2 Cantürk (53. + 68.), 2:2 Bayer (78./FE), 3:2 May (85.). FV Unterharmersbach – SV Oberwolfach 1:1 (0:0). Von einer am Ende sicher leistungsgerechten Punkteteilung ist aus Unterharmersbach zu berichten. Die Zuschauer sahen eine erste Halbzeit, in der die Eichhorn-Elf leichte Vorteile und ein Chancenplus hatte. Der Gast kam aber nach Wiederbeginn besser in die Gänge, wurde ebenbürtig. Es entwickelte sich daher eine ausgeglichene zweite Hälfte in der beide den Türöffner zum Sieg suchten. Den fand zunächst der FVU durch Stefan Schwarz. Doch die gute Leistung des SVO wurde mit dem Remis belohnt. Tore: 1:0 St. Schwarz (79.), 1:1 Burger (81.). FV Sulz – FV Ebersweier 0:2 (0:2). Mit einem überraschenden Ergebnis endet die Partei des FV Sulz auf eigenem Sportgelände gegen den FV Ebersweier. Und am Ende muss auch in aller Deutlichkeit gesagt werden, dass der Sieg der Gäste in Ordnung ging. In Halbzeit eins halfen die Gelben kräftig mit, dass Ebersweier mit einer 2:0-Führung in die Pause gehen konnte. Nach Wiederbeginn kam Sulz zwar besser in die Gänge, hatte durchaus Möglichkeiten, das Blatt noch zu wenden. Doch im Angriff war man einfach zu harmlos, es fehlten die Ideen. Tore: 0:1 Martin (20.), 0:2 Lamm (45.). SV Haslach – FV Urloffen 3:0 (1:0). Mit einem auch in der Höhe verdienten 3:0-Erfolg, spielte sich der SV Haslach wieder in die Siegerliste und kletterte damit auf einen einstelligen Rang. In der Offensive gaben die Hausherren klar und deutlich den Ton und die Richtung an, konnten aber im ersten Abschnitt nur einmal vorlegen. Die Gäste, die das Tempo der Kinzigtäler nicht mitgehen konnten, wurden weiter nach unten durchgereicht, sehen sich auf einem Abstiegsrang wieder. Der SV Haslach dagegen ist auf dem besten Wege, das Feld von unten aufzurollen. Tore: 1:0 Hansmann (20.), 2:0 und 3:0 G. Tamburello (55. + 90.). FV Rammersweier – FSV Seelbach 2:2 (1:0). Der Punktgewinn des FSV beim Gastspiel in Rammersweier geht in Ordnung, es hätte, mit etwas Glück, auch mehr sein können. Die Vorstellung der Gäste im ersten Durchgang recht schwach, so dass die Führung des FV zur Pause in Ordnung ging. Doch die Schuttertäler steigerten sich nach dem Wechsel enorm, agierten jetzt sehr druckvoll und Kloos glich logischerweise aus. Als Roth den FSV in Front brachte, schien ein Auswärtsdreier möglich. Doch ein Treffer in der Nachspielzeit wusste dies zu verhindern. Tore: 1:0 Wolter (25./FE), 1:1 Kloos (65.), 1:2 Roth (78.), 2:2 Hug (90.+3). SV Niederschopfheim – SV Rust 2:5 (1:2). Der SVN bot gegenüber den letzten vier Partien wieder mal eine schwächere Leistung und machte es dem mit dem Rücken zur Wand stehenden Gast aus Rust sichtlich leicht, drei wichtige Punkte einzufahren. Dabei begann es für die Hausherren gut: Schwarz sorgte nach acht Minuten für die Führung. Doch das rüttelte nicht den SVN, sondern die Gäste erst richtig wach. Ein Dreierpack von Momchilov leitete die Wende ein. Und diesen Vorsprung ließ sich der kampfstarke Gast nicht mehr nehmen. Tore: 1:0 Schwarz (8.), 1:1, 1:2 und 1:3 Momchilov (31., 39. + 53./FE), 1:4 Schmider (54.), 2:4 Lögler (77./FE), 2:5 Schnell (85.). SV Fautenbach – FV Langenwinkel 3:6 (0:2). Mit dem erwarteten klaren Auswärtssieg der Sikanja-Truppe beim Schlusslicht in Fautenbach und dem Ausrutscher des FV Sulz gegen Ebersweier ist der FV Langenwinkel aktuell dort, wo man auch nach Ende des letzten Spieltages stehen möchte: an der Spitze der Liga. Der Topfavorit hatte mit Yasin Ilhan, der fünf mal traf, nie in den Griff zu bekommen war, ganz klar den Unterschied in seinen Reihen. Er zeigte sich in blendender Spiellaune und eröffnete auch mit drei Treffern die Begegnung in Fautenbach. Tore: 0:1, 0:2 und 0:3 Ilhan (32., 40. + 47.). 0:4 Schwabauer (51.), 0:5 Ilhan (61.), 1:5 Brunner (70./FE), 2:5 Vath (74.), 2:6 Ilhan (77./FE), 3:6 Brunner (81.). FV Ettenheim – SF Ichenheim ausgefallen.