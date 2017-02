Ortenau Keine Extra-Motivation nötig

(tom). Eine besondere Partie, wie Trainer Thomas Bauert betont: "Die Mannschaft ist ganz heiß auf das Spiel, dafür muss ich keine Spielerin extra motivieren." Der Hintergrund: Beim 18:26 im Hinspiel lieferte Meißenheim/Nonnenweier (Platz fünf/16:8 Punkte) das schwächste Saisonspiel ab. Man trifft nun auf Freiburgerinnen (Platz sechs/14:10) die zuletzt sechsmal in Serie siegten, unter anderem gegen Ehingen und Todtnau. "Es kommt auch darauf an, wer bei den Gästen aufläuft. Freiburg ist in personeller Hinicht eine Wundertüte", so Bauert.

Sein Team muss auf der Hut sein, versuchen, an die starke Form der vergangenen Woche anzuknüpfen. "Es wird schwer, aber wir wollen etwas gutmachen und haben den Willen, das Spiel zu gewinnen", sagt Bauert. Einzig hinter den Einsätzen von Torfrau Katja Maurer und Sarah Fortin standen unter der Woche noch Fragezeichen. (seg). TB Kenzingen – HSG Ortenau Süd (Samstag, 18 Uhr). Den Jahresauftakt hatten sich die Handballerinnen der HSG Ortenau Süd anders vorgestellt. Im Derby gegen die HSG Meißenheim/Nonnenweier war das Team von Catherine Delherm über 60 Minuten gesehen aber chancenlos. Nun geht es zum Tabellendritten TB Kenzingen, bei dem die Trauben erfahrungsgemäß sehr hoch hängen. "Wir müssen in erster Linie unsere Abwehrarbeit wieder stabilisieren, um den starken Kenzinger Rückraum in Schach zu halten", so Delherm. Mut machen sollte der HSG die Erinnerung an das Hinspiel. Damals war man knapp dran an einem Punktgewinn, musste sich erst in letzter Sekunde mit 25:26 geschlagen geben. Personell kann Delherm aus dem Vollen schöpfen. Auch Lina Hoffmann, die im Derby umgeknickt war, ist einsatzfähig.