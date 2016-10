Ortenau Keine Chance für Mühlenbach

Erstmals in der laufenden Saison schafften es die Gastgeber, die 61 kg Klasse zu besetzen und keine Punkte auf der Waage zu verschenken. Dafür blieb die Klasse 86 kg griechisch-römisch unbesetzt, da Alexander Müller für den verhinderten Patrick Schwendemann ins Schwergewicht bis 130 kg aufrückte. Die Maßnahmen fruchteten allerdings nicht. Heiko Grießbaum unterlag Felix Jenter mit 1:16 Punkten und gab einen Vierer ab. Müller hatte gegen Martin Himmelsbach einen klaren Gewichtsnachteil und kassierte eine 5:9 Punktniederlade. Der VfK versäumte es schlichtweg, in den siegreichen Duellen die Chancen besser zu nutzen, wodurch schließlich die hohe Niederlage zustande kam. Während Alexandru Petcu mit seinem Schultersieg über Manuel Schmalz sein Soll erfüllte, ließ Simon Volk nach starkem Beginn deutlich nach und musste mit einem 7:5 Punktsieg über Johannes Hummel zufrieden sein. Chancenlos war VfK-Ringer Andreas Ringwald gegen Josef Meßner. Dem Schuttertaler genügten dreieinhalb Minuten, um als 15:0 Überlegenheitssieger von der Matte zu gehen. Christoph Walter (VfK) konnte eine zwischenzeitliche Führung gegen Pascal Fehrenbacher nicht verteidigen und geriet in Rückstand. Die Anschluss-Zwei zum 8:9 ließ das VfK-Lager nochmals hoffen, der siegbringende Punkt wollte dem Mühlenbacher aber nicht mehr gelingen. Mario Eble (VfK) führte nach wechselvollem Kampf gegen Raphael Fehrenbacher mit 9:6. Der RSV-Athlet drehte in der Schlussphase mächtig auf und entriss Eble 12:9 den Sieg noch. Ganz anders Bernd Burger. Er holte gegen Nicolas Knipping einen 5:8-Rückstand auf und gewann beim 10:10 aufgrund der höheren Wertung. VfK-Schlussmann Michael Wettlin hatte seinen Gegenüber, Dominik Fehrenbacher, über die gesamte Kampfdauer sicher im Griff und behielt mit 5:0 die Oberhand. Unterm Strich brachte sein Sieg jedoch nur noch eine Ergebnisverbesserung. In der Tabelle sackte der VfK Mühlenbach auf den drittletzten Rang ab und muss den Überblick bewahren, um nicht doch noch in den Abstiegsstrudel zu geraten. Im Vorkampf des Oberliga-Duells unterlag der VfK Mühlenbach II dem RSV Schuttertal II mit 11:14. Für Hofstetten siegten Steffen Armbruster (kampflos), Thomas Ette (vier Punkte) und Andreas Müller (drei). Die Ergebnisse, Mühlenbach erst genannt. 57 kg F: Alexandru Petcu – Manuel Schmalz 4:0 SS 5:0; 130 kg GR: Alexander Müller – Martin Himmelsbach 0:2 PN 5:9; 61 kg GR: Heiko Grießbaum – Felix Jenter 0:4 TÜN 1:16; 98 kg F: Andreas Ringwald – Josef Meßner 0:4 TÜN 0:15; 66 kg F: Christoph Walter – Pascal Fehrenbacher 0:1 PN 8:9; 86 kg GR: unbesetzt – Tomi Hinoveanu 0:4 kampflos; 66 kg GR: Simon Volk – Johannes Hummel 1:0 PS 7:5; 86 kg F: Mario Eble – Raphael Fehrenbacher 0:2 PN 9:12; 75 kg F: Bernd Burger – Nicolas Knipping 1:0 PS 10:10; 75 kg GR: Michael Wettlin – Dominik Fehrenbacher 2:0 PS 5:0.