Ortenau Keine Bundesliga mehr in Berghaupten?

Rückblick: Die Bundesligarennen in Berghaupten starteten 2013 mit der Gründung des Zweitligateams "Black Forest Eagles" (Schwarzwald-Adler). Die junge Mannschaft schrieb mit einem Meistertitel sowie den Platzierungen drei und vier eine schnelle Erfolgsgeschichte.

Der nächste Entwicklungsschritt war 2014 in Abstimmung mit dem Deutschen Motorsport-Verband (DMV) und in Kooperation mit dem MSC Diedenbergen (Hessen) die Gründung der "DMV White Tigers". Die "weißen Tiger" um Kapitän Max Dilger (Lahr-Sulz) erreichten zuletzt Rang vier in der Bundesliga, was grundsätzlich eine Neuauflage in der kommenden Saison erwarten lassen sollte.

Wo rühren also die angeblichen Probleme her? Finanzieller Natur sind sie nicht. Aus Vereinskreisen ist zu erfahren, dass die in Diedenbergen und Berghaupten ausgetragenen Heimrennen 2016 als Erfolge gewertet werden konnten. Die Krux scheint eher im Terminsektor angesiedelt zu sein. Hintergrund: Bisher trugen die "Tigers" ihr Heimrennen aufgrund einer Ausnahmegenehmigung im Rahmen der "Kronen Racedays" Ende August/Anfang September aus. Das soll 2017 jedoch nicht möglich sein, wie es nun aus dem Berghaup­tener Umfeld heißt.