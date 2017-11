Ortenau Kein Mittel gegen Sabine Bohnemann gefunden

Bis zur 8. Spielminute verkaufte sich die SG teuer und man war mit 5:3 in Front, doch dann kam bis zur 14. Minute eine torlose Durststrecke für die Gastgeberinnen, in der Friesenheim das Spiel komplett drehte und fünf Tore in Folge erzielte. Zwar blieb das SG- Team bis zur 23. Minute beim 10:12 durchaus in Schlagdistanz, doch zum Ende der ersten Halbzeit erhöhte Friesenheim die Schlagzahl, so dass man sich zur Pause mit 12:17 im Hintertreffen sah. Von diesem Rückstand erholte sich die SG jedoch nicht mehr. Zwar war man in Hälfte zwei etwas besser bei der Sache, doch die beiden Gäste- Goalgetterinnen bekam man nach wie vor nicht in den Griff. Mit 10:11 ging dann auch Hälfte zwei an die Gäste, so dass die Gäste am Ende die Punkte auch verdient mit nach Hause nehmen durften. Mit nun drei Auswärtsspielen in Folge steht der SG Gutach/Wolfach nun eine schwierige Phase bevor, dennoch ist man im SG-Lager zuversichtlich, dass man bis zum nächsten Heimspiel die 2:6- Punktebilanz etwas nachbessern kann.

Die Tore für die SG Gutach/Wolfach erzielten: Jessica Schneider 6, Jessica Hirt 5, Saskia Bohlayer 3, Theresa Schmider, Juliane Hirt, Vanessa Schneider je 2, Tanja Rupprecht, Tanja Faißt je 1.