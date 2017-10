Ortenau Kein Happy End zum Abschluss

Die letzte Feldpartie des Jahres ging aus Gästesicht am Samstag beim letztjährigen Meister der zweiten Verbandsliga in der Landeshauptstadt verloren. Unter dem Strich nicht unverdient, da die SG ihren taktischen Plan, die im Durchschnitt älteren HTC-Herren mit Tempo möglichst zu beschäftigen. Schlüsselszene der ersten 35 Minuten war ein früher Abspielschnitzer von Carsten Schultheiß, den die Reserve der Kickers eiskalt zum Konter und zum 1:0 ausnutzte.

Stuttgart stand in Folge weitgehend sicher in der Defensive, kompensierte sein geringeres Grundtempo über zentimetergenaue, lang geschlagene Pässe zum Mann. Dabei waren die Gäste einige Male im Glück, es gelang zu selten, die Stuttgarter Kickers, deren erste Mannschaft in der 2. Bundesliga Süd beheimat ist, konsequent im direkten Zweikampf zu blocken. Phasenweise gelang auch den Ortenauern der Durchbruch ins HTC-Zentrum.

"Bis zum Schusskreis war das einige Male in Ordnung, nur hat uns dann die Konsequenz im Abschluss gefehlt. Wir waren zu harmlos", führte Schultheiß aus. Zur Pause blieb es bei lediglich einem Treffer, was aus Gästesicht noch alle Möglichkeiten ließ. Doch das Gegenteil trat ein. Stuttgarts Trainer hatte in der Halbzeit offenbar die richtigen Worte gefunden. Wie verwandelt kam das Team zurück auf den Rasen und erwischte zu Beginn des zweiten Durchgangs eine ganz starke Phase. Dreh- und Angelpunkt bei den Schwaben war Ex-Nationalspieler Sascha Reinelt, der 44-Jährige (unter anderem Welt- und dreifacher Europameister, 233 Länderspiele) zeigte, dass er noch immer über ein breites Können verfügt. Bis auf 4:0 zogen die Gastgeber zwischenzeitlich davon, "zum Teil haben wir die Gegentore viel zu leicht kassiert" (Schultheiß). Dennoch hinterließ die SG kämpferisch einen ordentlichen Eindruck. Mittels Direktabnahme, die spektakulär im HTC-Tor einschlug, gelang Peter Kälble immerhin noch der Ehrentreffer zum 4:1-Endstand. "Am Ende ist das Resultat vielleicht um ein Tor zu hoch ausgefallen. Das ändert aber nichts daran, dass Stuttgart besser war, deshalb auch verdient gewonnen hat", bilanzierte Carsten Schultheiß. Die SG-Herren gehen mit einem Stand von sieben Punkten sowie einer Mittelfeld-Position in die Feldpause. In vier Wochen startet aus Sicht der Ortenauer die Hallenrunde. SG Lahr/Offenburg: Lukas Pawletta; Sebastian Erlewein, Alexander Harter, Philipp Broß, Rainer Neukum, Carsten Schultheiß, Christopher Rehm, Eric Bühler, Gabriel Lehmann, Nicolaj Eliseew, Peter Kälble, Dominik Jakober. Tor für Lahr/Offenburg: Kälble.