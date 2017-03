Ortenau Kehrt SVO in die Spur zurück?

SV Oberschopfheim – FV Sulz. Der zuletzt arg gerupfte SV Oberschopfheim hofft, dass er nach dem Punktgewinn im ersten Spiel des Jahres die Durststrecke überwunden hat. Das Heimspiel gegen den Tabellenvierten Sulz verspricht aber kein Spaziergang, der Ausgang ist offen.

SV Oberwolfach – VfR Elgersweier. Auch der SV Oberwolfach hat sich den Start ins neue Jahr anders vorgestellt, er unterlag Ebersweier. Jetzt steht die Kehl-Truppe vor eigenem Anhang schon etwas unter Druck. Gegen das Kellerkind aus Elgersweier muss der Hebel wieder umgelegt werden.

FV Ebersweier – VfR Willstätt. Die Truppe um Asbet Asa machte zuletzt drei Punkte auf den Leader gut, wird sich damit aber nicht zufrieden geben. Soll dieses Vorhaben verwirklicht werden, muss mit Ebersweier ein harter Brocken aus dem Weg geräumt werde.

FV Rammersweier – FSV Seelbach. Der gastgebende Tabellenneunte Rammersweier will nach dem Sieg beim Spitzenreiter gegen Seelbach noch einen Gang höher schalten, die Schuttertäler geschlagen wieder auf die Heimreise schicken und den Vorwärtsmarsch fortsetzen.

SV Haslach – SC Lahr U23. Der Papierform sieht der SV Haslach gegen das Schlusslicht einer lösbaren Heimaufgabe entgegen. Doch die U23 des SC Lahr hat sich viel vorgenommen und möchte unbedingt in dieser Liga bleiben, was nur möglich ist, wenn sie auswärts punktet, was im Kinzigtal kaum machbar erscheint.

SF Ichenheim – FV Ettenheim. Die SF Ichenheim können dem Restprogramm ohne Druck entgegen sehen. Beim Gegner Ettenheim schrillen die Alarmglocken, die Griesbaum-Truppe steht mächtig unter Dampf.

SV Rust – FV Unterharmersbach. Zwei Teams aus der gesicherten Zone stehen sich in Rust gegenüber. Die Elf vom Rande des Europaparks hat sich heuer mehr erhofft, zumindest einen einstelligen Rang. Doch den will der FVU in Rust nicht hergeben.