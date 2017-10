Ortenau Kehler FV will den Bock beim FC Singen umstoßen

Nach dem dürftigen 1:1 gegen Kellerkind SV Kuppenheim geht die Reise des KFV-Trosses zum Aufsteiger FC Singen. Dort hoffen die Verantwortlichen auf die Wende, obwohl der Liganeuling vor dem Kehler FV in der Tabelle zwei Plätze besser platziert ist. "Wir wollen da was mitnehmen. Singen hat einen großen Platz, was uns sicher entgegen kommt", vermutet der sportliche Leiter Jürgen Sax.

Doch es krankt zurzeit beim Kehler FV. In der Defensive passieren viele leichtfertige Fehler und vorne haben die Offensivkräfte Ladehemmung. Verunsicherung macht sich deshalb breit und setzt sich in den Köpfen der Protagonisten fest.

Aufsteiger FC Singen stellt eine robuste Einheit und verlor jüngst nur ganz knapp beim SC Lahr. Die Hohentwieler sind quasi die Fahrstuhlmannschaft der Verbandsliga und nur ganz schwer auszurechnen. Vor heimischer Kulisse sind die Blaugelben eher noch stärker als in der Fremde. " Wir müssen die Köpfe frei bekommen, wenn wir in Singen was holen wollen. Ich denke im mentalen Bereich sitzt unser Manko", betont Sax.