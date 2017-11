Ortenau Kehler FV dreht die Partie und beendet Negativserie

Die Partie im Kehler Rheinstadion begann bei strahlendem Sonnenschein. KFV-Trainer Heinz Braun setzte gegen die Kaiserstühler voll auf Offensive. Mit Marc Stefan blieb ein Sechser draußen, dafür bot Kehl die komplette Offensive auf. Die Minimalisten der Liga wollten im Heimspiel unbedingt die Torflaute beenden. Zunächst begann der FV nervös. Folge war nach einem Lapsus der Hintermannschaft das 0:1 durch Manuel Gleichauf. Der Stachel saß zunächst und die Gastgeber brauchten um in Fahrt zu kommen.

Nach dem Wechsel war es Felix Weingart der in der 49. Minute ausglich. Doch die Freude im Kehler Lager währte nur kurz. Denn sieben Minuten später stellt Lukas Metzinger den alten Abstand wieder her. Jetzt kam noch heftiger Regen dazu. Und auch beim KFV sah es bis zur 80. Minute düster aus. Bis Benjamin Göhringer mit dem 2:2 seine Elf wach rüttelte. Der Jubel war noch nicht verhallt, als Yannick Imbs die Gäste um Trainer Bernd Lupfer mit dem 3:2 eine Minute später aus allen Träumen riss. Nun war Feuer drin in einer turbulenten Schlussphase, in der der KFV auch das Glück des Tüchtigen hatte und den freien Fall in die Abstiegszone stoppte. Kehler FV: Künstle – Göhringer (82. Raabe), Assenmacher, Bouziane (74. Stefan), Laifer, Bounatouf (90+2 Lukic), Hartfiel, Paqarizi, Zimmerer, Weingart, Imbs. SV Endingen: Fahlteich – Gleichauf, Holderer (55. Melcher), Torres, F. Metzinger (85. Hüglin), Kerek, Junker (85. Malenica), Lawson, L. Metzinger, Pies, Weik (87. Einecker). Tore: 0:1 Gleichauf (34.), 1:1 Weingart (49.), 1:2 L. Metzinger (56.), 2:2 Göhringer (80.), 3:2 Imbs (81.); Schiedsrichter: Noemi Topf (Pfaffenweiler); Zuschauer: 150.