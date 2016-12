Ortenau Kehler FV bestraft Lahrs Fahrlässigkeit

Ein weiteres Tor fiel, als Kehls Raabe im Lahrer Strafraum gelegt wurde. Schiedsrichter Hafes Gerspacher entschied erneut auf Elfmeter, den erneut Laifer sicher zum 0:2 (33.) verwertete. Trotz des Rückstands ließen sich die Gastgeber aber nicht beirren. Es wurde auch nach dem Seitenwechsel weiter nach vorne gespielt – erfolgreich: In der 55. Minute war es Johannes Wirth, der im Anschluss an eine Ecke aus der Ferne den Ball zum 1:2 in den Kehler Torwinkel hämmerte. Doch der KFV benötigte nicht lange, um sich vom Schock des Gegentreffers zu erholen. Benjamin Göhringer kam viel zu frei zum Abschluss, sein Schuss strich Zentimeter am Lahrer Tor vorbei (58.). Die Gastgeber versuchten in der Schlussphase nochmals alles, dadurch musste man zwangsläufig öffnen, was Kehl zu einem Konter ausnutzte. Mohamed Cherief nahm in der Nachspielzeit einen langen Ball auf, den er nur noch ins leere Lahrer Tor schieben musste (90.+4).

Lahr war beim 1:3 nah dran an einem Punktgewinn, konnte allerdings speziell im ersten Abschnitt seine Möglichkeiten nicht nutzen. "Ein Unentschieden wäre dem Verlauf wohl eher gerecht geworden. Wir wehren uns aber natürlich nicht dagegen, bei diesem spielstarken Kontrahenten drei Punkte mitzunehmen", sagte Hassenstein zufrieden. Dewes: "Wir hatten mehrere ebenso klare wie freie Chancen, die in so einer Partie unbedingt genutzt werden müssen. Das haben wir nicht, aufgrund dieses Mankos sind wir als Verlierer vom Platz gegangen." SC Lahr: Fietzeck; Fries, Ghita, Burg, Ruf, Häußermann, Wirth, Kerellaj (66. Bohl), Neu (66. Weschle), Ilhan, Holm (77. Kehloufi). Kehler FV: Streif; Aziz (90.+2 Stefan), Charlety, Schaeffler, Göhringer, Celebi (46. Kateb), Bouziane, Laifer (82. Cherief), Raabe (74. Sax), Aras, Sepp. Tore: 0:1 Laifer (7./HE), 0:2 Laifer (33./FE), 1:2 Wirth (55.), 1:3 Cherief (90.+3).. Schiedsrichter: Hafes Gerspacher (Kandern). Zuschauer: 170.