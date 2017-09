Ortenau Kehl endgültig im Niemandsland der Tabelle angekommen

Kehler FV - SV Stadelhofen 1:1 (1:1). Das Duell zweier Derby-Verlierer vom vergangenen Spieltag ging für beide Seite eher unbefriedigend zu Ende. Mit 1:1 trennten sich der Kehler FV und der SV Stadelhofen im Duell zweier Mannschaften, die nun endgültig im Niemandsland der Tabelle angekommen sind. Dabei hatten sich die Gastgeber einiges vorgenommen. Mit viel Druck, Tempo und Aufwand waren die Mannen von Trainer Heinz Braun ins Spiel gegangen. Alleine den Treffer machten die Gäste: Nico Schwab nutzte in der neunten Minute eine kleine Unachtsamkeit in der Kehler Defensive aus und erzielte das 0:1. Kehl drängte zwar umgehend auf den Ausgleich, konnte sich bei einem Gästekonter jedoch bei Daniel Keeper Künstle bedanken, dass die Mannschaft nicht noch weiter ins Hintertreffen geriet. Kehl war in Folge zwar bemüht, biss sich aber immer wieder an der sicheren SV-Abwehr die Zähne aus. Bis zur 42. Minute, als Benjamin Schaeffler mit einem platzierte Flachschuss den umjubelten Ausgleich erzielte. In der zweiten Halbzeit das gleiche Bild: Kehl drängte auf den Ausgleich, während die Gäste hinten dicht machten und immer wieder auf Konter lauterten. In der 55. Minute wäre dies aus Kehler Sicht auch fast ins Auge gegangen: Erneut Künstle rettete seine Farben gegen Mike Menninger. Nur eine Zeigerumdrehung später scheiterte auf der Gegenseite Elyes Bounatouf mit einem Kopfball. Die größte Chance zur Führung dann in der 70. Minute: Nachdem David Assenmacher sich gleich gegen mehrere Gegenspieler durchsetzen konnte, konnte Kevin Sax die gut getimte Rückgabe nicht verwerten. Bedingt durch viele Wechsel passierte anschließend nichts mehr. Kehl: Künstle, Assenmacher (79. Muslija), Bounatouf, Bouziane, Göhringer, Hartfiel (46. Aras), Imbs, Laifer, Paqarizi (62. Weingart), Sax, Schaeffler (81. Lukic). SVS: Lissek, Felka, Frammelsberger, Kirn, Kopf, Lamm, Menninger (90. Klein), Salihu (70. Springmann), Savane, Schwab (87. Caspar), Wörner. Schiedsrichter: Sébastien Hubsch (Elsass). (tom). FC Auggen – Offenburger FV 1:4 (0:1). Mit einer deutlichen Leistungssteigerung konnten die Offenburger gestern drei Punkte am Kaiserstuhl entführen. Die Mannschaft von Trainer Kai Eble holte sich damit weiteres Selbstvertrauen vor den kommenden wichtigen Partien. Eine gute Kunde war für den OFV, dass sowohl Keven Feger als auch Marco Petereit trotz ihrer Blessuren auf die Zähne bissen und in der Anfangself standen. Das Spiel gegen die unorthodox auftretenden Gastgeber nahm erst nach einer guten Viertelstunde aus Offenburger Sicht Fahrt auf. Dimitrios Tsolakis brachte Offenburg in Führung (16.), danach kamen die Ortenauer deutlich besser ins Spiel. Was zu oft fehlte, war die Klarheit im Abschluss, so dass es zur Pause lediglich bei einem Treffer Vorsprung blieb. So zog sich die Partie dahin, Auggen wurde allmählich stärker, weil der OFV-Druck zwischenzeitlich nachließ. So durfte es nicht verwundern, dass Frederik Wettlin plötzlich den 1:1-Ausgleich (60.) markierte. Ein sichtlicher Wachmacher für die Gäste, die auch ohne Petereit und Feger, die sich mit viel Laufarbeit aufgerieben hatten, in der Schlussviertelstunde wieder auf Sieg spielte. Eimen Kelbi gelang die wichtige erneute Führung (75.), nur drei Minuten später schockte der eingewechselte Aliu Cisse die Gastgeber zusätzlich mit seinem 1:3 (78.). Es sollte die Vorentscheidung sein, Auggen erholte sich von diesem Doppelschock in Folge nicht mehr. Offenburg boten sich dagegen nun noch mehrere Konterchancen. Zum Schluss konnte Marco Junker noch die Kirsche auf die Siegestorte legen, indem er zum 1:4-Endstand (85.) traf.