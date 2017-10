Ortenau Kathrin Ermantraut überragt in Lörrach

Trotz ihrer schon vieljährigen Wettkampflaufbahn verzeichneten Sophia Puchinger und Lea Wölfle einen großenLeistungssprung. Puchinger legte ihre Spezialstrecke 200 Meter Brust einen Tag vor ihrem 15. Geburtstag in 2:51,96 Minuten als zweitschnellste Lahrerin aller Zeiten zurück, auch bei allen sechs weiteren Starts schwamm sie zu persönlichen Bestzeiten. Über 100 Meter Lagen gewann die Ettenheimerin den Titel in ihrem Jahrgang. Die 17-jährige Freistilspezialistin Wölfle schwamm über ihre Strecken ebenfalls so schnell wie nie zuvor, sicherte sich den Jahrgangstitel über 400 Meter Freistil und unterbot über die Sprintdistanz 50 Meter in 29,66 Sekunden den Lahrer Altersrekord.

Knapp hinter seinen Bestzeiten blieb Nick Hoffmann (17). Seine Stärke über die Freistilstrecken brachte ihm dennoch den Jahrgangstitel über 100 und 200 Meter. Mit starker Konkurrenz hatte sein Trainingspartner Karlis Lozbergs zu kämpfen. Der Kuhbacher holte in seinem Jahrgang 2001 dennoch drei Vizetitel über die Rückenstrecken sowie 400 Meter Freistil. Ähnlich erging es Frederik Pfeifer, der sich deutlich steigern konnte und mehrfach den Jahrgangssieg nur knapp verpasste.