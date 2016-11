Ortenau Karina Keil landet auf Platz eins

Beim Jahrgang 2009 erturnte sich Samantha Marker Rang elf. Im Jahrgang 2008 waren 36 Turnerinnen am Start. Die Lahrer Mädchen Alina Herr, Charlotte Korn und Talijah Kayakoparan belegten die Plätze sieben, zwölf und 13. Luisa Preschle wurde 23. Marley-Jean Deguire erreichte bei 36 Teilnehmerinnen (2007) den 14. Rang. Ebenfalls unter den ersten Zehn platzierten sich in der Altersklasse zehn Jana Wünsch, Saskia Jolk und Alina Lebsack. Sie erreichten die Plätze sechs, neun und zehn. Wünsch sprang zum ersten Mal den Handstützüberschlag über den Sprungtisch.

In der Altersklasse elf erreichte Dajana Rastenov aus der Jugendturnabteilung den zweiten Platz. Zoe Ehinger wurde Zehnte. Beide werden von Hannah Fräßle und ihrem Team trainiert. Anna Lena Kieninger belegte in der gleichen Wettkampfklasse Rang neun. In der Altersklasse zwölf waren drei Turnerinnen dabei. Jana Maier, Lea Kramer und Marie-Joana Deguire belegten die Plätze acht, 13 und 15. Als Betreuer und Trainerinnen waren Adeline Justus, Menoa Rapp und Petra Ludwig im Einsatz, als Kampfrichterinnen fungierten Carina Becherer, Lisa Zacharias und Menoa Rapp.