Ortenau Kantersieg für SG

SG Hornberg/Lauterbach – Kehl TS II 40:24 (18:13). Mit einem Kantersieg warteten die SG-Männer auf und verteidigten ihren zweiten Platz in der Bezirksklasse. Das Familientag in Hornberg sorgte für eine gut besetzte Tribüne und spornte die Gastgeber zu einer starken Leistung an.