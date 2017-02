Ortenau Kampfgeist wird nicht belohnt

(ps). "Die Jungs haben gekämpft und alles gegeben. Eigentlich hätten wir zur Halbzeit mit mindestens drei Toren führen müssen. Beim Stand von 21:20, nach 39 Minuten, wurde dann zudem die Chance zum Ausgleich nicht genutzt. Und weil in der Folge im Angriff zu ungeduldig agiert wurde, konnte Blaustein über Konter vorentscheidend auf 26:21 davonziehen", sagte Hofweiers Coach Michael Bohn nach der Partie. "Da reicht dann auch ein Stefan See, bester Akteur in der Halle, nicht aus."

Hofweier musste berufsbedingt auf Sebastian Groh verzichten. Auch für Timo Spraul war ein Einsatz noch nicht möglich. So bekamen die A-Jugendlichen Fabian Wildt und Jonas Eichhorn ihre Einsatzzeiten in der Oberliga. Im Tor wechselten sich Nebosja Nikolic und Patrick Herrmann ab. Beide zeigten starke Szenen, wobei Philipp Frey zwei Strafwürfe nicht an Nebosja vorbeibringen konnte. Nachdem Boris Schnak in der 44. Minute (dritte Zeitstrafe) vollends passen musste und zuvor schon Eike Neff nach einer Abwehraktion verletzt ausgeschieden war, wurde die Position des Kreisläufers von Lukas Groh übernommen.

Der erste Durchgang zeigte zwei Teams auf Augenhöhe. In der 15. Minute lag Hofweier mit 7:6 in Front, musste danach aber vier Gegentreffer zum 10:7 hinnehmen. Postwendend drehten die Gäste aber den Spieß um (12:14/27.). Der zweite Abschnitt begann weniger gut für den HGW: Schnell lag man mit 16:20 zurück. Noch einmal kämpften sich die Akteure aus der Ortenau heran (21:20/40.). Doch wieder einmal kamen Geduld und Konzentration abhanden. Die Körner waren aufgebraucht und die Hausherren kamen zu ihrem Heimerfolg. TSV Blaustein: Konkel, Behr 1, Hellmann, Frey 8/1, C. Spiß 3, Glück 3, S. Spiß 5, Meiners 5, Rosenkranz, Werner, Staiger 3/1, Rapp 2, Henze, Ruhland 2. HGW Hofweier: Herrmann, Nikolic, Neff, Stocker 4, Eichhorn, Einloth, L. Groh, Schnak 2, Monschein 1, Schade 3, Schulz 4, See 12/4, Wildt, Bures 1.