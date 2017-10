Ortenau Kampfgeist wird nicht belohnt

Zum Spiel: In den ersten 30 Minuten hatten beide Teams Probleme, in die Partie zu finden. Lahr stand defensiv anfangs gut, leistete sich aber in der Folge zu viele Fehler, gerade technischer Natur. Sinzheim bewies weitaus mehr Effizienz, legte über 6:10 (20.) zur Pause bereits fünf Treffer Abstand zwischen die Gastgeberinnen und sich.

Eine schwierige Ausgangslage für die Ortenauerinnen. Doch der TVL kam hellwach und konzentriert aufs Feld zurück, egalisierte in vier Minuten beim 14:14 (34.) blitzschnell den Rückstand. Neue Hoffnung für die Heimfans, denn die Lahrer Abwehr war jetzt aggressiver an den BSV-Spielerinnen dran. Zudem konnte Teresa Veith im Tor die eine oder andere gute Parade zeigen. 16:16 (37.) und 19:19 (45.) waren die nächsten Zwischenschritte in einer nun sehr spannenden Begegnung.

Den Ausschlag zugunsten des BSV gab ein effizientes Überzahlspiel während der kommenden acht Minuten. Immer wieder musste eine Lahrerin auf der Bank Platz nehmen, beim 22:25 (55.) war die Partie nahezu entschieden. Lahr kämpfte nochmals energisch, mehr als das 25:26 sollte aber nicht mehr gelingen. Lara Ernst scheiterte im letzten Versuch, unter dem Strich setzte sich Sinzheim am Ende effizienter durch.