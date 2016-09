Ortenau Kampfgeist wird nicht belohnt

(pk). TV Bittenfeld –­­ SG Ottenheim/Altenheim 33:31 (14:13). Trotz einer ansehnlichen Leistung hat die SGOA in Bittenfeld verloren. Gegen den starken Bundesliga-Nachwuchs des TVB Stuttgart hatte das Team von Trainer Michael Schilling nach einem lange engen Spiel das Nachsehen.

Die Partie begann mit Vorteilen für die Hausherren, die sich schnell über 3:1 auf 7:3 absetzten. Bis zum 12:7 hatte der TVB ein klares Übergewicht und agierte sehr stark. Erst kurz vor der Pause fand der SG-Nachwuchs richtig in die Partie und schaffte es beim 14:13-Pausenstand, das Spiel für den zweiten Durchgang völlig offen zu halten.

Auch in der zweiten Halbzeit war es ein offener Spielablauf, in dem sich kein Team absetzen konnte. Über 17:17 und 22:22 war bis zum 27:26 für die Gäste alles möglich. In der Schlussphase agierte die SGOA dann aber in der Defensive nicht mehr auf der Höhe. So wurden unnötige Fehler produziert, die den Gastgebern zum Sieg verhalfen. Diese nutzen ihre Chancen aber auch konsequent aus und holten sich über 30:27 mit 33:31 den nicht unverdienten Heimerfolg.

Bei den Gästen konnten wegen Verletzungen Moritz Strosack gar nicht und Marvin Schilling nur begrenzt eingesetzt werden. Das Fehlen dieser beiden Schlüsselspieler machte sich vor allem im Angriff bemerkbar. Allerdings agierte beispielsweise Lennart Kugler überragend. Der gebürtige Schramberger machte in Abwehr und Angriff ein tolles Spiel und war mit 13 Toren der erfolgreichste Werfer der Partie. Auch Simon Rudolf und David Teufel bescheinigte Trainer Michael Schilling eine prima Leistung.

Zur Partie meinte Schilling: "Wir waren in der Defensive nicht so drauf wie sonst. Am Ende ist es allerdings bitter verlaufen, wir hatten nicht das nötige Glück auf unserer Seite. Jetzt heißt es Köpfe hoch halten und weitermachen."

Zeit, dem Spiel nachzutrauern, hat die SG ohnehin nicht, denn bereits am Samstag gastiert die HSG Konstanz zum Südbaden-Derby in Altenheim. Ottenheim/Altenheim: Roche, Klumpp, Kugler 13, Rudolf 6/2, Teufel 5, Denz 3, Biegert 2, Pappart 1, Schilling 1, Herrmann, Hierlinger, Löffler, Pfliehinger, Vetter.