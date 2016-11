Ortenau Kampf zu wenig angenommen

In der Halbzeit war der Verlauf ähnlich, wobei die Gäste nun mehr in der Rolle des Hinterherlaufenden waren. Über 9:5 legte Stuttgart weiter vor, sobald Lahr zwischenzeitlich verkürzt hatte. Die Gäste bekamen nicht allzu viele Chancen, diese wurden jedoch zum größten Teil effizient verwertet. Mehr war aber nicht drin. "Stuttgart war in dieser Form zu gut, als dass wir hätten mehr erreichen können. Wir haben den Kampf zu wenig angenommen, auch wenn die Moral gestimmt hat", so Schultheiß. HC Lahr: Eliseew; Rehm, Broß, Baltes, Schultheiß, Riehle, Hölzer, Mühe, Schwarz, Graab, Jakober. Tore für Lahr: Schwarz 3, Jakober 3, Graab, Schultheiß.