Ortenau "Kampf nicht angenommen"

(tom). Die ersten 20 Minuten waren noch ausgeglichen, doch ab dem 6:8 (24.) nahm der Riedverein endgültig das Steuer in die Hand. Bis zur Pause wurde der Vorsprung leicht ausgebaut, wofür in der Hauptsache die kompakte, robust geführte Abwehrarbeit des SVS verantwortlich zeichnete.

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel zogen die Gäste weiter davon, waren beim 10:15 (40.) und bis zum 11:17 (44.) die dominante Mannschaft. Spielerisch wurden keine Glanzlichter gesetzt. Dafür waren angesichts von insgesamt 13 verhängten Zeitstrafen die Aspekte Kampf und Willen Trumpf. Ab dem 11:17 suchte Gengenbach in einem letzten Aufbäumen nochmals alle Reserven zusammen und kämpfte leidenschaftlich. Eine Serie von vier Treffern und vorübergehende Konzentrationsschwächen bei Schutterzell brachten die Gastgeberinnen bis zum 15:17 (49.) heran. Gästetrainer Manfred Kurz wartete noch etwas mit der Auszeit, die er erst beim 16:20 (57.) nahm. In diesen Minuten musste der Aufsteiger nochmals volle Konzentration walten lassen, doch Gengenbachs Vorstöße waren insgesamt zu harmlos. SV Schutterzell: Reichenbach; Heitzmann, Himmelsbach 1, Henninger, Czauderna 3, Kaufmann 1, Bürkle, Tscherter 6, Leppert, Herrmann 10/7, Schrempp. (seg). Staffel Süd, Damen: TV Pfullendorf – HSG Ortenau Süd 32:26 (18:11). Herber Dämpfer für die HSG-Handballerinnen im Abstiegskampf: Nach der Niederlage beim punktgleichen TV Pfullendorf war das HSG-Interimstrainergespann sauer und enttäuscht. "Wir sind nur in der Komfortzone herumgedümpelt und gingen nicht dorthin, wo es weh tut", konstatierte Co-Trainerin Helene Himmelsbach. Das Spiel hatte noch nicht recht begonnen, da war es für die Gäste praktisch schon verloren. Nach 15 Minuten hieß es 10:3, die HSG war völlig indisponiert. Erst mit einer Auszeit und einer Umstellung des Deckungsverbands wurde es leicht besser, der Rückstand war aber einfach zu groß. Pfullendorf präsentierte sich fitter und geistig frischer. "All das, was wir uns vorgenommen hatten, hat der TV gut umgesetzt. Meine Mannschaft hat den Kampf nicht angenommen, so kann man in unserer Situation nicht bestehen", befand Interimstrainerin Catherine Delherm. "Wir müssen nun die Winterpause nutzen, um an unseren spielerischen Abläufen zu arbeiten." HSG Ortenau Süd: Schönstein; Rajaonarivelo, Richter, Schirmaier 7, Leser 1, Schmieder, Hoffmann 3, Anu­schewski 8, Foßler 3/2, Braun, Tontsch 4.