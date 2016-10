Ortenau Kaiser warnt vor Dinglingen

(mat/sey). SC Orschweier – SG Nonnenweier/Allmannsweier (Samstag, 16 Uhr). Die Hausherren trumpfen bisher auf, sogar Rang zwei ist in Reichweite. SCO-Coach Florian Ey sagt: "Die tolle Mannschaftsleistung, die wir zuletzt in Schiltach gezeigt haben, sollten wir auch in der Partie gegen Nonnenweier/Allmannsweier bestätigen. Wir spielen zu Hause, wollen unbedingt gewinnen und sind für diese schwere Partie gerüstet." Fehlen werden dem SCO Jonas Ben und Jeffrey Mootz. SV Münchweier – SV Diersburg (Sonntag, 15 Uhr). Ein Spiel im Zeichen des Abstiegskampfs bekommen die Zuschauer am Sonntag zu sehen. Münchweier will unbedingt einen Heimsieg feiern, um die Gefahrenzone zu verlassen: SVM-Coach Marco Spitzer: "Wir wollen gegen Diersburg unbedingt nachlegen und eine kleine Serie starten. Es wird schwer werden, aber wir streben einen Heimsieg an." SC Kuhbach/Reichenbach – SV Steinach (Sonntag, 15 Uhr). Der Siebte empfängt den Vierten. SC-Coach Benjamin Ziegler gibt sich kämpferisch: "Nachdem wir trotz der spielerisch starken Leistung zuletzt in Mühlenbach verloren haben, wollen wir gegen Steinach in die Erfolgsspur zurück. Steinach hat eine starke Mannschaft, aber da wir zu Hause spielen, gehen wir voll auf Sieg. Wir wollen dem Gegner unser Spiel aufdrücken. Leider sind einige Spieler angeschlagen, aber das darf keine Ausrede sein." FV Dinglingen – SV Kippenheim (Sonntag, 15 Uhr). Gästetrainer Fabian Kaiser sagt im Vorfeld: "Jeder erwartet einen Sieg von uns. Natürlich sind wir Favorit, aber wir dürfen Dinglingen nicht unterschätzen. Der FVD kam immer besser in Fahrt und hat schon gezeigt, dass er in der Klasse mithalten kann. Dennoch wollen wir natürlich die drei Punkte einfahren." FSV Altdorf II – SV Berghaupten (Sonntag, 15 Uhr). Die Gastgeber verloren zuletzt bei Kellerkind Diersburg, nun ist Wiedergutmachung angesagt. FSV-Coach Steffen Fleig: "Wir sind natürlich sehr enttäuscht nach dem vergangenen Wochenende, aber wir haben jetzt eine weitere Chance, es besser zu machen. Wir erwarten einen starken Gegner, der uns alles abverlangen wird." Fleig selbst wird passen müssen, Fragenzeichen stehen hinter den Einsätzen von Thorsten Stückle und Michael Schwarz. FV Langenwinkel – FC Kirnbach (Sonntag, 15 Uhr). Alles deutet auf einen Heimsieg hin. Der Fußballverein Langen­winkel ist Zweiter, die Gäste aus dem Kinzigtal sind Vorletzter. Es müsste schon viel zusammenkommen, wenn der FVL nicht als Sieger vom Feld gehen sollte.