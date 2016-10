Ortenau Kämpferischer Einsatz wird nicht belohnt

Die SG Gutach/Wolfach startete exzellent in ihr zweites Auswärtsspiel. Sie nahm sofort den Kampf an, war sowohl in der Abwehr als auch im Angriff das spielbestimmende Team und belohnte sich nach elf Minuten mit einer verdienten 5:1-Zwischenführung. Die ruppige Spielweise der Schutterwälderinnen zehrte jedoch an den Kräften der SG- Spielerinnen und so versäumte das Team es, sich deutlicher abzusetzen. Schutterwald blieb dran und hatte in den folgenden zehn Minuten den 6:5- Anschluss geschafft. Dennoch wehrte sich die SG tapfer und legte bis zur Pause 9:7 vor.

Auch im zweiten Spielabschnitt ließ sich das Grimm- Team den Schneid zunächst nicht abkaufen und war bis zum 13:10 immer noch in der Favoritenrolle. Nun schlichen sich allerdings einige kleine Fehler und Unkonzentriertheiten ins SG-Spiel ein, die Schutterwald gnadenlos auszunutzen wusste. Das aggressive Abwehrspiel der Gastgeberinnen forderte ebenfalls seinen Tribut und nach 45 Minuten glich Schutterwald beim 15:15 zum ersten Mal aus. Dennoch kämpfte sich die SG Gutach/Wolfach bravourös aus dieser Schwächephase heraus und ließ sich zunächst nicht abschütteln. Schutterwald hatte jedoch Lunte gerochen und nutzte jeden kleinsten Fehler des SG- Teams gnadenlos aus. Nach 57 Minuten war Schutterwald spielentscheidend auf 18:21 davongezogen.

"Leider haben wir uns wieder nicht für ein gutes Spiel belohnt", so Felix Grimm im Anschluss an die Partie. Allerdings muss man den SG-Damen erneut ein Kompliment für die gute kämpferische Einstellung machen, die aber diesmal nicht mit Punkten belohnt wurde.