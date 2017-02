Ortenau Kämpfe der Spitzenklasse

Um doch nicht ganz "entwöhnt" zu werden, lohnt sich am kommenden Wochenende der Weg in die Eichenbachsporthalle. Denn am Wochenende ist der KSV Haslach Ausrichter der südbadischen Meisterschaften. Am Samstag, gehen die Männer und die C-Junioren im griechisch-römischen Stil auf die Matte. Am Sonntag sind die A- und B-Junioren im Freistil an der Reihe.

Ausgetragen werden die Kämpfe jeweils von 10.00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr. Die Männer starten in den Gewichtsklassen von 59 Kg bis 130 Kg. Ein Kampf geht über zweimal drei Minuten. Nach dem tollen zweiten Platz am vergangenen Wochenende bei den Freistilmeisterschaften in Urloffen wird Jonathan Eble wohl auch in Haslach antreten. Dazu kommen noch die Spezialisten im griechisch-römischen Stil Timo und Felix Stiffel sowie eventuell der beste Punktesammler der Oberligarunde 2016 Igor Gavrilita. Wenn diese Ringer verletzungsfrei sind, gesellen sich noch Ulrich Schhultheiß und Marcel Harter dazu.

Bei den A-, B- und C-Junioren geht es ebenfalls um Meisterehren, sowohl im griechisch-römischen Stil als auch im Freistil. In diesen Altersklassen werden die Gewichtsklassen von 27 Kg bei den C-Junioren bis zu 100 Kg bei den A-Junioren angeboten. In Urloffen am vergangenen Wochenende in den jeweils umgekehrten Stilarten hieß die Überschrift in der Presse: "Reis und Allgaier unbesiegbar", denn die großen KSV-Nachwuchstalente Nico Reis und Marvin Allgaier räumten die Titel in ihren jeweiligen Klassen ab. Auch die anderen Jungringer aus der Talentschmiede des KSV Haslach glänzten mit guten Platzierungen.