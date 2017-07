Ortenau Kader des SC Lahr in Breite besser aufgestellt

(tom). Wie schon in der Vorsaison, setzt der SC Lahr auch heuer in der Vorbereitung auf einen engen Schulterschluss zwischen erster (Verbandsliga) und zweiter Mannschaft (Bezirksliga). 45 Köpfe zählt der große Gesamtkader (Durchschnittsalter 22,6 Jahre). Kurz vor dem Pflichtspielstart am 29. Juli (erste Pokalrunde beim VfR Elgersweier) wird ein klarer Schnitt vollzogen.