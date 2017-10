Ortenau Junker trifft in der Nachspielzeit

Bereits in der ersten Halbzeit hätte die Heimelf bei mehreren guten Einschussmöglichkeiten eine Vorentscheidung herbeiführen können. Die kalte Dusche folgte in der 15. Minute, als Joshua Keller per Volleyschuss aus elf Metern die überraschende Gästeführung erzielte. Die Antwort des OFV ließ nicht lange auf sich warten, denn Kevin Feger jagte in der 27. Minute einen Freistoß aus 20 Metern durch die Gästemauer ins Gästetor.

Nach einem Eckstoß in der 44. Minute dann die nächste Schrecksekunden für das Eble-Team, ein OFV-Abwehrspieler berührte den Ball mit dem Arm berührte, sodass der Unparteiische auf Strafstoß entschied. OFV-Schlussmann Sinan Süme wehrte den Elfer von Torjäger André Köhli jedoch bravourös ab, sodass es beim 1:1 zur Pause blieb.

Mit Beginn der zweiten Hälfte erarbeitete sich Offenburg erneut hochkarätige Möglichkeiten. Alles schien für den OFV zu laufen, doch in der 74. Minute dezimierten sich die Hausherren selbst. Bei einer verbalen Auseinandersetzung beleidigte Keven Feger einen Gästespieler und sah die Rote Karte. Plötzlich entwickelten die Gäste deutlich mehr Druck und hatten in der 85. und 86. Minute durch André Köhli und Christian Jeske die Chance, das Spiel zu ihren Gunsten zu drehen, doch Süme parierte zweimal.