Ortenau Juliana Semmler verletzt sich

Die Anfangsphase verlief für die Altenheimerinnen vielversprechend. Eine kompakte Defensive und Bewegung ohne den Ball brachten den Gästen bis zur zehnten Minute eine 6:4-Führung. Danach kam die Verletzung von Juliane Semmler, die das gesamte Team in einen Schockzustand versetzte und ins alte Muster zurückfallen ließ. Der Verlust der defensiven Stabilität und zu wenig Druck im Angriff waren die Folge, was der Gastgeber ausnutzte, der nach sechs Toren in Folge mit 10:6 in Führung ging.

Auch nach Wiederanpfiff konnte die Mannschaft von Trainer Michael Cziollek nicht wieder richtig Fuß fassen, hielt den Rückstand aber in Grenzen. Mitte der zweiten Hälfte gelang es den Altenheimerinnen dann doch wieder, besser ins Spiel zu finden. Tor um Tor wurde aufgeholt, beim 26:23 für die Gastgeberinnen war Altenheim wieder auf Tuchfühlung. Nach einer Auszeit von Schutterwald und einer fragwürdigen Zwei-Minutenstrafe gegen die Gäste mussten sich diese dann doch in eine deutliche 25:32-Niederlage fügen. Schutterwald: J. Federau, Emily Federau 1, Elisa Federau, Lienert 1, Ferber 1, Oßwald 6, Tischler 7, Walter, Imhoff 7/2, Braunstein, Schmelz 2, Vetter 2, Zimmermann 1, Hodapp 4 Altenheim: Wurth, Nautascher 5, Hörnig 8/1, Semmler, Heini, Boos 5, Valha 1, Svoboda 1, Kovacs, Teufel, Förster 4, Kugler, Szill 1, Biegert.