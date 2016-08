Ortenau Julian Neumaiers großer Traum geplatzt

Eigentlich war alles angerichtet in der Hofstetter Gemeindehalle, und Julian Neumaier hätte sich seinen großen Traum von der Ringer-Weltmeisterschaftsteilnahme erfüllen können.

Doch die Rippenverletzung des Hofstetters ist einfach noch nicht auskuriert und auch der Trainingszustand ist verständlicherweise noch nicht auf dem Niveau, als Julian Neumaier in diesem Jahr deutscher Juniorenmeister und Vizemeister bei den Männern wurde. Der gehandicapte Hofstetter Ausnahmeringer war einfach noch nicht soweit, weshalb er seinem Gegner Arian Güney den Vorzug lassen musste. Beim DM-Finale in diesem Jahr hatte er den Ispringer noch mit 8:0 Punkten vorzeitig von der Matte gefegt.

Maik Bullmann, der sich in Hofstetten als Kampfrichter betätigte – Manuel Krämer nahm die Zeit – ermahnte beide Athleten vor dem Duell, aktiv zu sein. "Ich möchte nicht, dass der Kampf durch Verwarnungspunkte entschieden wird", so sein Apell. In den ersten beiden Minuten musste er beide Ringer ermahnen und gab Julian Neumaier den ersten Passivitätspunkt. Der Ausgleich zum 1:1 folgte aber gleich mit Vorteil von Güney, weil der die letzte Wertung hatte. Güney gelang danach in Runde zwei eine Zweierwertung zur 3:1-Führung. Julian Neumaier probierte nun alles, konnte aber nur noch auf 2:3 durch eine erneute Passivitätsverwarnung seines Gegners verkürzen.