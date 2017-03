Ortenau Julia Beck feiert Heimsieg

Der Springsport stand im Fokus der Veranstaltung. Lokale Reitergrößen, aber auch Nachwuchsreiter zeigten in 13 Prüfungen ihr Können.

Die Bedingungen am Wochenende waren ideal. Frühlingshaftes Wetter und viel Sonnenschein lockten zahlreiche Besucher in die Limbruchmatten. Vor allem das S-Springen mit Siegerrunde am Sonntagnachmittag war gut besucht. Vorjahressieger Tobias Schwarz aus Kenzingen konnte mit "Good Live" seinen Titel verteidigen und den mehrfachen Landesmeister Timo Beck (RFV Legelshurst) überholen, der ebenfalls eine fehlerfreie Runde hinlegte.

Der Springparcours, den die langjährigen Parcourschefs Werner Rode und Konrad Schindler bauten, war eine Herausforderung in der noch jungen Saison. Nur Tobias Schwarz und Timo Beck blieben in beiden Runden ohne Fehler. Nicole Schwarz, ebenfalls aus Kenzingen, erreichte mit "Ketina" eine grandiose Zeit und platzierte sich mit einem Fehler auf dem dritten Platz. Auch in der Springprüfung der Klasse M mit Stechen blieben Tobias Schwarz und "Good Live" ungeschlagen.