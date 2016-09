Ortenau Jule Riehle holt sich mit perfekter Finalkür den Turniersieg

Es gab zwei Kategorien, den Premium-Elite-Wettkampf und den Basis-Wettkampf. Im jüngsten Teilnehmerfeld der Elite-Klasse, der weiblichen Jugend 12/13 Jahre, startete als jüngste Teilnehmerin Marie Rosewich vom TVI. Sie nutzte diese Plattform als Vorbereitungswettkampf für die deutschen Meisterschaften und präsentierte sich in Bestform. Im Vorkampf turnte Rosewich souverän ihre Pflicht und zeigte erstmals ihre neue Kürübung. Mit dieser Leistung qualifizierte sie sich als Sechste fürs Finale der besten acht. In ihrer Finalkür musste sie wegen ein paar Unsicherheiten Punktabzüge hinnehmen und belegte am Ende einen hervorragenden siebten Platz im Teilnehmerfeld der deutschen Elite.

Im Basis-Wettkampf der weiblichen Jugend 12 und 13 Jahre startete vom TVI Tamara Heilmann in einem mit 24 Athleten besetzten Feld. Nervenstark setzte sich mit einem klasse Vorkampf gleich mit an die Spitze und qualifizierte sich als Dritte fürs Finale. Danach präsentierte sie dem Kampfgericht eine gute Finalkür, musste sich jedoch drei Mitkonkurrentinnen geschlagen geben, sodass sie Vierte wurde.

In der Altersklasse der 14/15 jährigen starteten die baden-württembergischen Synchronmeisterinnen Sabrina Karotsch und Jule Riehle sowie die Landesturnfestsiegerin Chiara Siegenführ. Etwas vom Pech verfolgt mussten sich Karotsch und Siegenführ das Finale von der Tribüne aus anschauen. Einen Pflichtabbruch und zu viel Punktabzüge am Übungsende reichten den beiden nicht für einen Finalplatz.