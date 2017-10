Ortenau Jule Baum ragt bei Sand heraus

Nach dem frühen Rückstand und dem erneuten Ausgleich der Gäste aus Nordost-Württemberg konnten sich die Ortenauer in Halbzeit zwei bei Nachwuchstorhüterin Jule Baum bedanken, die reihenweise Schüsse aus kurzer Distanz entschärfte.

"Das war sicher unser bestes Spiel in dieser Saison", analysierte Teammanager Georg Forscht, der in der ersten Halbzeit die mangelnde Chancenauswertung monierte. Nach einem Eckball ging der TSV Crailsheim durch die im Strafraum freistehende Luisa Scheidel mit 1:0 in Führung (11.). Laurene Leopoldes gelang nach einem Zuspiel aus dem Mittelfeld der 1:1-Ausgleich (32.) und Christine Veth erzielte mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 30 Metern die erste Sander Führung (38.).

Zu Beginn der zweiten Halbzeit war der SC Sand nicht mehr so konsequent im Nachsetzen und suchte im Spiel nach vorne zu selten den direkten Weg zum gegnerischen Tor. Nach einem Missverständnis der SC-Abwehrspielerinnen traf erneut Luisa Scheidel zum 2:2. Zuvor hatte Jule Baum zweimal gegen Simone Klenk den Ausgleich verhindert und stand kurz nach dem Gegentreffer erneut im Rampenlicht. Die Blau-Weißen warfen nun alle Kräfte nach vorne, mussten aber auf die gefährlichen Konter achten. Die erneute Führung der Erstliga-Reserve war glücklich. Claire Savin, die in der Zweiten nach ihrer Verletzung Spielpraxis sammelte, traf von der rechten Seite mit einem als Flanke gedachten Torschuss zum 3:2 unter die Querlatte (84.). Schon beim nächsten Angriff traf Natalie Hezel aus 20 Metern zum 4:2-Endstand (85.) für die zu Hause ungeschlagenen Sander. Am Sonntag reist Sand zu Verfolger SV Weinberg. Am Reformationstag gastiert der punktgleiche Tabellennachbar und bisherige Tabellenführer Eintracht Frankfurt in Sand. SC Sand II: Baum; Ebner, Zirnstein, Veth (90.+1 Hertenstein), Migliazza (58. Rotzinger), Leopoldes, Schlee, Campos, Savin, Kurek (90.+1 Heilmann), Angel (81. Hezel). Zuschauer: 100. Schiedsrichterin: Sina Gieringer (Sinzheim). Tore: 0:1 Scheidel (11.), 1:1 Leopoldes (32.), 2:1 Veth (38.), 2:2 Scheidel (60.), 3:2 Savin (84.), 4:2 Hezel (85.).