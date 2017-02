Ortenau Jubel im VCO-Lager

Die U 18-Damen setzten sich im Finale knapp gegen Bad Krozingen durch, gewannen am Ende mit 2:0. "In engen Situationen spielen wir mittlerweile abgeklärter und unaufgeregter als die Gegner, treten selbstbewusster auf und haben somit in den engen, entscheidenden Situationen die Nase vorn", sagte Trainer Christopher Röder nach dem Erfolg. Auch technisch und taktisch habe man sich verbessert.

In der Klasse U 20 setzte sich der VCO als Gruppensieger gegen den USC Konstanz und den VC Offenburg II durch. Im Halbfinale ging es gegen den TV Villingen. Der erste Satz wurde souverän mit 25:18 gewonnen. Im zweiten Abschnitt wurde "mit viel Leidenschaft und Herzblut gekämpft, verteidigt und mutig aufgeschlagen", schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. An Spannung fast nicht zu überbieten, wurde Satz zwei mit 34:32 gewonnen. Damit war die Qualifikation geschafft. Im Finale gab es einen 2:1-Sieg gegen Bad Krozingen.