"Ruhig weiterspielen", ruft Lahrs Torwart seinen Mitspielern zu. Obwohl Jonas Witt schon in der vierten Minute hinter sich greifen muss, strahlt er die Ruhe in Person aus. Beim einzigen Gegentor von der gefährlichsten Offensive der Liga (59 Treffer) ist der 20-Jährige machtlos. Kurz darauf setzt der SC Witts Forderung um und gleicht aus (7.). Nur eine Zeigerumdrehung später glänzt der herausstürmende Schlussmann mit der Nummer 98 gegen Torschütze Alexander Martinelli im Eins-gegen-eins. Seinen Zwillingsbruder Simon lobt er in der 25. Minute lautstark: "Ganz stark, Simon - richtig so!" Immer wieder stärkt der eigentliche Ersatztorwart seinen Mitspielern den Rücken auf diese Weise. Die Begegnung steht auf Messers Schneide. Kurz vor und nach der Pause verkürzt der Keeper an der Strafraumgrenze geschickt den Winkel zum Gehäuse. Aslan Ulubiev und Goalgetter Marco Senftleber verziehen in der Folge diese Großchancen. In der 51. Minute eilt der Torhüter rund 35 Meter vor seinen Kasten und köpft Senftleber die Kugel vom Fuß. Danach hat er wenig zu tun. Dafür darf der sonst ruhige Zeitgeist drei Buden mit seinem Team bejubeln, beim 4:1 hält ihn nichts mehr hinten. Trainer Oliver Dewes antwortet auf den für einen 20-Jährigen bemerkenswerte in sich Ruhenden angesprochen augenzwinkernd: "Der hat irgendeinen Gendeffekt!" Witt selbst "weiß auch nicht woran das liegt. Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft, abgesehen vom Beginn." Trotz seiner Coolness spricht er von einem "emotionalen Spiel" und fliegt das Leder auf den Kasten, bläst er manchmal in Oliver-Kahn-Manier die Backen auf - seine Gene, die seine Gefühlswelt beeinflussen, scheinen doch intakt zu sein.