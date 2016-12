Ortenau "Jogi Kehl macht einen klasse Job"

(scj). Fußball-Bezirksligist SV Oberwolfach und Trainer Jogi Kehl gehen auch zur neuen Runde ihren gemeinsamen Weg weiter. Kurz vor Weihnachten verlängerten die beiden Parteien in lockerer Runde den Vertrag des erfolgreichen und beliebten Coaches um ein weiteres Jahr. Der SVO freut sich somit, auch in der Saison 2017/18 mit Jogi Kehl und Co-Trainer Daniel Schmieder das bewährte Trainerduo an Bord zu haben, welches erstklassig mit der jungen, motivierten und lernwilligen Truppe zusammenarbeitet.