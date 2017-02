Ortenau "Jeder kann die Tabelle lesen"

Am Samstag "kommt ein superharter Brocken auf uns zu", so Vollmer mit Blick auf Gegner Muggensturm (Platz drei/20:10). Gerade die Angriffswucht der Gäste um Rückraumkraft Jan-Philipp Valda und Mittelmann Benjamin Hofmann stellt den Gegner vor erhebliche Probleme. "Diesen starken Rückraum in den Griff zu bekommen, wird eine der Schlüsselaufgaben im Spiel werden", weiß Vollmer. Verrückt macht sich beim Riedverein deswegen aber niemand. "Jeder kann die Tabelle lesen, aber gegen Muggensturm haben wir nichts zu verlieren. Leicht werden wir es ihnen nicht machen, sie werden keinen leichten Gang haben", ist Nico Vollmer überzeugt.

In personeller Hinsicht brachte die jüngste Wettkampfpause beim HTV Verbesserungen. Florian Engel ist nach Grippe wieder fit, wird aber aufgrund der mangelnden Spielpraxis noch ein wenig Anlaufzeit bis zur Bestform benötigen. Mike Wilhelm hat seine Knöchelverletzung überwunden und trainiert wieder. Auch die Urlauber Bastian Funke und Martin Gepppert stehen wieder zur Verfügung. (lb). HSG Mimmenhausen/Mühlhofen – TuS Ottenheim (Samstag, 20 Uhr). Die Ausgangslage für Ottenheim, das beim Tabellenletzten antritt, ist klar: Will man die Klasse halten, dann ist ein Sieg gegen die HSG Pflicht. "Wir wissen alle, wie wichtig dieses Spiel ist. Wir müssen gewinnen, um den Anschluss an die anderen Mannschaften nicht zu verlieren", sagt TuS-Coach Daniel Hasemann vor der Partie. Die HSG hatte nach einem Start mit 0:10 Punkten den Trainerposten neu besetzt und mit Joey Braun als Spielertrainer einen Akteur gewonnen, der viel Erfahrung mitbringt. Dazu kamen weitere Zugänge, mit denen die Ergebnisse besser wurden. So darf das Heimteam auf keinen Fall unterschätzt werden.

Ottenheim kämpft nach wie vor mit Verletzten und angeschlagenen Spielern. Mirco Jentsch wird sicher fehlen, bei Lukas Bing und Johannes Weide wird das Abschlusstraining die Entscheidung über einen Einsatz bringen. Hasemann: "Wir werden die Kräfte gut einteilen müssen, damit uns am Ende nicht die Luft ausgeht." Es zählen am Ende jedoch nur die Punkte, die beide Teams nicht freiwillig hergeben werden wollen. Die Partie ist für die Kontrahenten im Abstiegskampf wichtig und richtungsweisend. (tom). TuS Helmlingen – TuS Altenheim (Sonntag, 17 Uhr). Nachdem die Gäste aus dem Ried (Platz zwei/22:12 Punkte) zuletzt zweimal durch eine heftige Grippewelle personell gebeutelt wurden, hat die jüngste Wettkampfpause für spürbare Entlastung gesorgt.