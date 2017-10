Ortenau Ist Langenwinkel schon landesligareif?

Bei dieser rasanten Entwicklung stellt sich die Frage, ob der Verein den großen Schritt zum ersten Landesligaaufstieg seiner Geschichte schon gehen kann und will. Letzteres untermauerte Dahinten bereits offensiv in einem Interview: "Wir wollen immer um den Aufstieg spielen, nicht um den Klassenerhalt." Woran der Durchmarsch scheitern könnte, zeigte der Emporkömmling in Form von defensiven Schwächen gegen Lahr, die sich auch in zwölf Gegentoren widerspiegeln – Leader Sulz hat acht Gegentreffer. Sollte sich die Defensivarbeit beim FVL entscheidend bessern, bilden die sportlichen Voraussetzungen gemeinsam mit den scheinbar vorhandenen finanziellen Mitteln eine erfolgsversprechende Symbiose.