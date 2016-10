Ortenau Intensives Spiel beim OFV

(jn). Es war keine Partie für schwache Nerven. Beide Mannschaften zeigten, warum sie nach zwölf Pflichtspielen Plätze im vorderen Tabellenmittelfeld belegen.

Der Gastgeber ging bereits in der zweiten Minute mit 1:0 in Führung. Marco Petereit dribbelte sich halblinks im Strafraum durch und markierte das 1:0. In der Folge hatte Offenburg Glück, nicht in Rückstand zu geraten, Keeper Dominik Bergdorf zeigte sein Können. In der 13. Minute gab es eine Schrecksekunde: Philipp Seybold rasselte mit Offenburgs Keven Feger bei einem Kopfballduell in Höhe der Mittellinie zusammen – beide Akteure blieben mit blutenden Kopfwunden auf dem Rasen liegen und mussten anschließend mit dem Rettungswagen in die Notaufnahme des Offenburger Klinikums gebracht werden. Feger zog sich bei dieser Aktion außerdem noch einen komplizierten Bruch der Hand zu.

Diese Aktion, verbunden mit einer minutenlangen Spielunterbrechung, war aus Sicht des OFV der Knackpunkt – plötzlich waren die Gäste die spielbestimmende Mannschaft, die Ortenauer hatten den Faden verloren. Zu schnell und leichtfertig wurden die Bälle im Spielaufbau abgegeben, sodass die Gäste immer wieder abgeklärt und routiniert ihre Angriffe neu inszenieren konnten. Die Folge: NSU-Torjäger Martin Hess traf zum Ausgleich.