Ortenau Info

Stefan Allgaier wechselte in der Saison 07/08 vom SV Hausach nach Hofstetten und spielte zuvor ab der C-Jugend schon einige Jahre in der Jugend des SG Hausach/Hofstetten. Er kämpfte sich von der zweiten Mannschaft zum Stammspieler in der ersten Mannschaft als Innenverteidiger und war gesetzt in der legendären Landesliga- Meistermannschaft 2009/10. In zehn Spielzeiten absolvierte er 265 Pflichtspiele, unter anderem auch als Kapitän des Teams.

Dennis Oehler spielte ab der Saison 2003/04 bei den Aktiven. Als resoluter Verteidiger war er unverzichtbar für die erste und auch die zweite Mannschaft. Doch mehrere schwere Verletzungen warfen ihn immer wieder zurück. In 13 Spielzeiten absolvierte er 215 Pflichtspiele für den SC. Aktuell ist er auch noch als Kassierer beim SC aktiv.

Urban Ketterer kam in der Saison 2001/02 als A-Jugendspieler schon zu diversen Einsätzen in der ersten Mannschaft, wurde Stammspieler und nahm in den letzten 16 Jahren alle Erfolge und Niederlagen als Führungsspieler mit. In 16 Spielzeiten absolvierte er 360 Pflichtspiele für den SC. Inzwischen ist er Beisitzer in der Vorstandschaft.