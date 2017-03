Ortenau In Kehl soll Villingen nicht jubeln

(tom). Dem Tabellensiebten (36 Punkte) fehlen noch vier Zähler, um die magische Grenze von 40 zu erreichen, die den Verbleib in der Verbandsliga um eine weitere Saison verlängert. Der nächste Schritt dorthin ist einer der steinigen Natur, denn mit Auggen (Platz vier/41 Punkte) gastiert ein Team an der Dammenmühle, mit dem nicht zu spaßen ist.

Die Gäste bevorzugen einen kompromisslosen Stil, wie auch die Statistik verdeutlicht, in der für den FC lediglich zwei Unentschieden verzeichnet wurden. Eine Mentalität, mit der der SC Lahr zwar in den beiden jüngsten Auswärtspartien, die gewonnen werden konnten, gut klar kam. Doch die Vergleiche zwischen beiden Mannschaften verliefen stets knapp.

Es sei kein Zufall, dass der FC Auggen erneut in der erweiterten Spitzengruppe der Liga zu finden sei, heben die Lahrer Verantwortlichen heraus. Respekt vor diesem Kontrahenten zu haben, bedeute aber nicht, in Ehrfurcht erstarren zu müssen. Im Gegenteil, die Ortenauer haben sich in den Begegnungen des laufenden Jahres genügend Selbstvertrauen erarbeiten können, um sich vor keinem Gegner zu verstecken.