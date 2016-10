Ortenau In bewährten Händen

(tom). Insgesamt zeigten 550 Aktive (230 Erwachsene, 120 Kinder und Jugendliche) aus sechs Nationen (Deutschland, Frankreich, Österreich, Tschechien, Belgien, Luxemburg) ihr Können.

Einmal mehr spielte sich das sportliche Geschehen im beschaulichen Südbaden ab, anstelle in einer der bundesdeutschen Hochburgen. Eine Entwicklung, die Michael Strack (Neuried), Vizepräsident des BJJ-Bunds Deutschland (BJJBD), nicht wirklich überrascht. "Das sind die Erfahrungswerte der Vorjahre: Aus Hochburgen reisen Starter an, weil sie die Veranstaltung in guten organisatorischen Händen wissen. Das ehrt uns, beschert aber auch all jene Anforderungen, die mit Organisation und Umsetzung einhergehen", so Strack.

Bereits im Vorfeld waren die Zusammenstellung und der Transport der Wettkampfmatten sowie die Unterbringung von ausländischen Aktiven durch die parallel stattfindenden Feierlichkeiten von "950 Jahren Ichenheim" mit einigen spektakulären Anekdoten verbunden. "Wir haben schon geschwitzt, aber auch davon profitiert, dass uns die Kommune Rückendeckung gab", richtete der BJJBD um Präsident Michael Haselein (Lahr) einen Dank an das Neurieder Rathaus.