Ortenau "Immer wieder ein schönes Turnier"

(tom). Für den einen oder anderen Besucher war der Samstag als zentraler Endspieltag bei den Hallenmeisterschaften ungewohnt. Dennoch ließ sich das sportliche Interesse als gut bezeichnen, die Stimmung war bestens. Rund 650 Nachwuchskicker kamen in 65 Teams zum Einsatz, um 137 Begegnungen auszutragen. Nicht überraschend war die erneute Dominanz des SC Lahr. In sieben von acht Endspielen vertreten, räumten die SCL-Kicker auch sämtliche sieben Titel ab und untermauerten dabei ihre bereits im Vorjahr gezeigte Überlegenheit.

Bei den C 1-Junioren besiegte der SC Lahr den FV Dinglingen mit 3:0, bei den C 2-Junioren der SC Lahr III den SC Lahr II mit 4:2 nach Neunmeter. Nach regulären zehn Minuten war die Begegnung noch torlos. Die D-Juniorinnen des SC Lahr verteidigten den Vorjahrestitel durch ein 2:0 über den FV Sulz, die D 1-Konkurrenz sicherte sich der SC Lahr durch ein 1:0 gegen Dinglingen. Mit einer faustdicken Überraschung endete der Vergleich bei den D 2-Junioren: Der SC Lahr IV agierte von Beginn an mutig, ging gegen den SC Lahr II bereits nach 14 Sekunden in Führung. Taktisch klug eingestellt, legte Lahrs vierte Abordnung mit dem 2:0 nach, geriet nach dem 2:1 aber in der Schlussphase unter Druck. Mit vollem Einsatz verteidigte der SC Lahr IV seinen knappen Vorsprung, ehe nach der Schlusssirene der Jubel keine Grenzen kannte. Trainerteam und Kicker waren überglücklich.

Während sich der FV Dinglingen im Endspiel der E 1-Junioren gegen den FV Sulz mit 1:0 behauptete, gewann der SC Lahr II bei den E 2-Junioren den Titel dank eines klaren 4:0 über den SC Lahr V. Eine große Show erlebte das Publikum im letzten Endspiel des Nachmittags, dem Vergleich der F 1-Junioren. Hier bezwang der SC Lahr Kontrahent SC Kuhbach/Reichenbach mit 4:0. Es war die Partie des Maxim Kratz. Der kleinste Kicker auf dem Platz war nicht zu bändigen, fand immer wieder eine Lücke in den Abwehrreihen. Kratz schoss aus allen Lagen, erzielte die ersten drei Treffer mit einem lupenreinen Hattrick. Ein Umstand, den sogar gegnerische Mannschaften auf der Tribüne mit Beifall und Anfeuerung zu würdigen wussten.