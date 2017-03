Ortenau Im Ried-Derby kochen die Emotionen hoch

Die Partie blieb in der Folgezeit offen. Nach dem Wechsel zeigte Rauer weiter eine Top-Leistung und war maßgeblich daran beteiligt, dass Ottenheim nach einer zwischenzeitlichen 20:19-Führung der Gäste wieder zurückkam. Altenheim fand keine Mittel gegen die Tore von Marius Heitz, der zum 25:22 traf.

Gästecoach Timo Heuberger nahm seine Auszeit. Als im Gegenzug gleich zwei Ottenheimer Spieler mit Zeitstrafen vom Feld mussten und Oliver Valha auf zwei Treffer verkürzte, schien die Chance zur Wende da. Doch die Heuberger-Sieben vergab die Überzahlmöglichkeit und handelte sich in den folgenden Angriffen der Ottenheimer ebenfalls zwei Zeitstrafen ein. Eine Minute vor Spielende führte Ottenheim mit 27:24 und Reith nahm noch einmal eine Auszeit. Das fand Heuberger offenbar dermaßen unsportlich, dass dieser nicht mit seinem Team sprach, sondern mehrfach in Richtung Reith applaudierte und mit "Daumen hoch" seinen Unmut bekundete. Am Ottenheimer Sieg änderte das nichts mehr.

"Über die gesamte Spieldauer gesehen haben wir heute verdient gewonnen. Wir haben den größeren Willen und den größeren Einsatz gezeigt", freute sich Reith. Altenheim versäumte es hingegen, seinen (auch ohne Gerry Sutter) in der Breite besser aufgestellten Kader einzusetzen. Stattdessen rieb man sich zu oft in Eins-gegen-Eins-Situationen auf.

Dass sich Heuberger auch nach Spielende nicht beruhigen wollte und damit auch noch die Akteure beider Mannschaften gegeneinander aufhetzte, war ein unschöner Aspekt, den man sich am Ende hätte sparen können. TuS Ottenheim: Plschek, Rauer; Betzler 5, Métier 1, Ziegler 1, Weide 2, Thielecke, Heimburger, Oberle 1, Heitz 9, Schneckenburger 3, Bing 7/3. TuS Altenheim: Grangé, Schäfer; Reuter, Sutter 6/3, Strosack 4, Fels 3, Meinlschmidt 3, Denz, Valha 4, Biegert 2, Kugler 1, Gieringer, Weidtmann 2.

(tom). HTV Meißenheim – TV Oberkirch 29:30 (13:16). "Wir haben im Grunde genommen nur in den letzten Minuten Handball gespielt", fand Meißenheims Trainer Frank Ehrhardt deutliche Worte. Bis zum 7:7 (17.) war die Begegnung ausgeglichen, danach setzten sich die Gäste ab. Über 10:12 (25.) wuchs der HTV-Rückstand bis zur Pause auf drei Treffer. "Oberkirch hat uns mit großem Einsatz und aggressiv in der Abwehr bekämpft, schnell umgeschaltet und einfache Tore erzielt. Das war das Rezept, was wir uns eigentlich vorgenommen hatten, aber lediglich vom Gegner mit Leben erfüllt wurde", fand Ehrhardt.

Seine Mannschaft fand zu Beginn der zweiten Hälfte nicht ins Spiel. Schnell erhöhte der TVO über 15:20 (37.) bis auf 19:24 (44.). Der Ried-Verein kam immer wieder zu seinen Treffern, was aber gegen starke Oberkircher nicht ausreichte.

Die Wende in der Schlussphase brachte der Platzverweis gegen Gäste-Spielertrainer Stepháne Robin. Er wurde nach der dritten Zeitstrafe des Feldes verwiesen (45.), was Oberkirch um eine wesentliche Säule seines Spielkonzepts brachte. Zu spät hauchte diese Entwicklung Meißenheim neues Leben ein. Nach dem 21:28 (50.) gab die Ehrhardt-Truppe nochmals Vollgas, holte mit ihren gewohnten Stärken Tor um Tor auf. Bis zum 28:29 (58.) kam der HTV heran, ehe Tomislav Barberic den wackelnden Gästen mit seinem Treffer zum 28:30 den Sieg sicherte. Am Ende mangelte es den Gastgebern nicht an Einsatz, ein Punktgewinn blieb am Ende wohl aber auch nicht unverdient aus. Ehrhardt war nach dem Spiel enttäuscht, zumal auch die Ergebnisse der direkten Abstiegskonkurrenten nicht eben zu Meißenheimer Gunsten ausfielen. "Der Abstiegskampf hat sich am Wochenende wieder zugespitzt", stellte der HTV-Coach fest. HTV Meißenheim: Krajnc, Irslinger; Engel 5, Funke 2, Vollmer, Obergfell, Lederle, Schröder, Spinner 6, Baumann 6/4, Geppert 4, Ammel 1, Hügli 5. TV Oberkirch: Bildner, Dold; Ücker, D. Roll 2, Beierbach, Göckel, Robin 2, Strübel, Kofler, Barberic 7, T. Roll 9/3, Fies 10, Mössner.